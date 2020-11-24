В Краснодаре завели уголовное дело после конфликта между полицейскими и подростками
24 ноября следственный комитет рассказал о расследовании обстоятельств потасовки, которая произошла между сотрудниками ДПС и несовершеннолетними в Краснодаре
Как писали Юга.ру, конфликт между сотрудниками ДПС и подростками произошел на улице Красных Партизан 20 ноября. Видео потасовки появилось в соцсетях. На запись попало, как полицейские пытаются посадить одного из парней в служебную машину, а два других юноши — освободить приятеля. Один из несовершеннолетних набросился на инспектора, позже к нему присоединился другой подросток. Еще одного парня полицейские прижали к земле, а он начал угрожать им и попросил позвонить маме.
В полиции сообщили, что участникам происшествия от 15 до 17 лет и что по факту случившегося устроили проверку. В ведомстве также заявили, что некоторые подростки находятся на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.
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24 ноября ситуацию прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. По данным следствия, в субботу полицейские встретили группу молодых людей, которые нецензурно выражались. Сотрудники ДПС сделали им замечание, однако те продолжили нарушать общественный порядок.
«Сотрудники ДПС потребовали прекратить свои противоправные действия, однако нарушители оказали активное сопротивление полицейским и применили к ним физическую силу. В результате сотрудникам ДПС были причинены телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.
По сообщению о насилии в отношении полицейских возбудили уголовное дело. Также органы предварительного следствия дадут оценку действиям самих сотрудников ДПС.
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