В Краснодаре завели уголовное дело после конфликта между полицейскими и подростками

Как писали Юга.ру, конфликт между сотрудниками ДПС и подростками произошел на улице Красных Партизан 20 ноября. Видео потасовки появилось в соцсетях. На запись попало, как полицейские пытаются посадить одного из парней в служебную машину, а два других юноши — освободить приятеля. Один из несовершеннолетних набросился на инспектора, позже к нему присоединился другой подросток. Еще одного парня полицейские прижали к земле, а он начал угрожать им и попросил позвонить маме.

В полиции сообщили, что участникам происшествия от 15 до 17 лет и что по факту случившегося устроили проверку. В ведомстве также заявили, что некоторые подростки находятся на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.