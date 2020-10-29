В Адыгее полковник полиции скрыл, что его сотрудник два года не работал и получал зарплату

В Адыгее в конце октября возбудили уголовное дело против полковника полиции, который подозревается в злоупотреблении полномочиями

Начальник одного из подразделений МВД по Адыгее, полковник полиции, скрыл от руководства МВД республики, что его подчиненный, против которого ранее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), не работал с мая 2018 года по август 2020-го, но ежемесячно получал зарплату.

За все время его подчиненный необоснованно получил более 900 тыс. рублей. Следком Адыгеи по материалам УФСБ в конце октября возбудил уголовное дело против начальника подразделения полиции по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) .

Отдел по расследованию особо важных дел устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, сообщили порталу Юга.ру 29 октября в пресс-службе ведомства.