Следствие уменьшило размер взяток в пять раз в деле бывшего замглавы Сочи Анатолия Рыкова — РБК

Напомним, Анатолий Рыков в 2009–2018 годах был первым вице-мэром Сочи. Затем он уволился из администрации и занял пост замгендиректора АНО «Росгонки». В сентябре 2018 года его место занял Сергей Юрин. А в октябре обоих мужчин задержали . На них и еще пятерых сообщников завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

СМИ сообщали, что Рыков и Юрин получали взятки за разрешение на строительство в Сочи. Так, Юрину, считало следствие, передали две квартиры. А Рыков создал организованную группу для получения взяток. Отмечалось, что за строительство дома на улице Пирогова он получил 50 млн, за возведение ЖК «Марина парк» — 55 млн и две квартиры суммарной стоимостью около 40 млн рублей.

27 октября 2020 года на РБК появилась информация, что следствие уменьшило в пять раз взятки в деле Рыкова. Изначально, по данным издания, ему инкриминировали получение взяток в размере 120 млн рублей и 100 млн рублей по пяти эпизодам. Однако в окончательной версии обвинений указывается взятка в 40 млн рублей по трем эпизодам, пишет издание.

Адвокат Рыкова Алексей Гавришев отметил, что его подзащитный отрицает причастность к совершению преступлений. При этом пять человек, которые также проходили по делу о взятках, дали признательные показания, после чего их реабилитировали и освободили от уголовной ответственности.