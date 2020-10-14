Гринпис устроил пластиквотчинг на берегах водоемов Черноморского побережья Кубани и составил топ-10 загрязнителей

Кубанские волонтеры проводили оценку пластикового загрязнения, во время которого собирали мусор возле водоемов, считали его и сортировали по категориям. На берегах рек Сочинки, Кубани и на побережье Черного моря активисты нашли 6 тыс. 651 фрагмент мусора, из которого 5 тыс. 592 — одноразовый пластик. Из него 84% — бывшие одноразовые товары или упаковка.

Гринпис составил топ-10 загрязнителей берегов Кубани. На первом месте в рейтинге — окурки и фильтры от сигарет. Следом идут различные куски пластика, а на третьей строчке — упаковка от продуктов. В список попали ватные палочки, пластиковые крышки, бутылки, пенопласт, влажные салфетки, фасовочные пакеты и упаковка от сигарет.

В пресс-службе Гринписа 14 октября рассказали, что пластиквотчинг в России прошел второй раз. В этом году волонтеры проверили 34 региона и изучили берега Японского, Баренцева и Черного морей, Финского залива, Онежского озера, Камы, Волги, Дона, Оби и Оки.

Пластиквотчинг — это наблюдение и изучение пластика на природных территориях. Активисты, участвующие в народных аудитах, собирают пластик, сортируют, считают его и заносят данные в специальную форму. Это помогает определить главные пластиковые загрязнители окружающей среды.

В прошлом году эксперты Гринпис использовали данные пластиквотчингов, чтобы составить итоговый список главных загрязнителей российских берегов. Тогда два самых распространенных вида мусора были такими же, как в этом году, — окурки и кусочки пластика, а на третьем месте оказались пластиковые крышки.

Новые исследования помогут уточнить список предметов, которые нужно ограничивать. Результаты можно будет передать региональным властям, позже Гринпис планирует обратиться и к федеральным властям с требованием принять меры.

Всероссийские итоги пластиквотчинга можно посмотреть здесь.