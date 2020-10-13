В Сочи турист сделал экстремальный трюк над пропастью

Краснодарский край

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В сочинском парке высотных развлечений турист совершил экстремальный трюк над обрывом

11 октября в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек, стоящий на поручне ограждения в Скайпарке, берется руками за вертикальную трубу и корпусом зависает в форме морской звезды в воздухе.

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«Мы не поддерживаем подобные трюки на территории парка. Для экстремалов в Скайпарке есть высотные аттракционы, где можно получить свою дозу адреналина, при этом абсолютно безопасно», — прокомментировали 13 октября порталу Юга.ру в пресс-службе Skypark AJ Hackett Sochi.

Представитель компании добавила, что трюк был исполнен в панорамном ресторане, который располагается на территории парка. Высота за оградой — около 5 метров.

«К сожалению, проследить за каждым посетителем мы не можем, полагаясь на здравомыслие гостей и соблюдение элементарных правил безопасности», — заключили в пресс-службе.

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В минувший курортный сезон в Сочи сняли не одно экстремальное видео. Например, в сентябре туристка нырнула в море, выполнив опасный трюк на волнорезе, а в июле на курорте наказали водителя, который вышел из машины на скорости 90 км/ч.

Курорты и туризм Скайпарк Сочи Экстремальные виды спорта

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