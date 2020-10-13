В Сочи турист сделал экстремальный трюк над пропастью

11 октября в соцсетях появилось видео , на котором молодой человек, стоящий на поручне ограждения в Скайпарке, берется руками за вертикальную трубу и корпусом зависает в форме морской звезды в воздухе.

«Мы не поддерживаем подобные трюки на территории парка. Для экстремалов в Скайпарке есть высотные аттракционы, где можно получить свою дозу адреналина, при этом абсолютно безопасно», — прокомментировали 13 октября порталу Юга.ру в пресс-службе Skypark AJ Hackett Sochi.

Представитель компании добавила, что трюк был исполнен в панорамном ресторане, который располагается на территории парка. Высота за оградой — около 5 метров.

«К сожалению, проследить за каждым посетителем мы не можем, полагаясь на здравомыслие гостей и соблюдение элементарных правил безопасности», — заключили в пресс-службе.