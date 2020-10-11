Мужчина и ребенок упали на квадроцикле с обрыва в реку в Сочи

В Лазаревском районе Сочи в начале октября произошло ЧП, в котором погиб человек

По предварительным данным, 57-летний мужчина за рулем квадроцикла катался с 7-летним ребенком по лесу. При спуске в русло реки Хобзы вездеход перевернулся.

«В результате падения пострадали водитель и его пассажир. Впоследствии от полученных травм мужчина скончался в медучреждении», — сообщил порталу Юга.ру 11 октября инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Он уточнил, что инцидент произошел 9 октября около 12:30. Однако информация о происшествии появилась в соцсетях только накануне вечером. По данным телеграм-канала «ЧП Сочи», авария случилась в селе Верхнеармянская Хобза в районе улицы Разданской.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи в конце сентября машина упала с обрыва на пляж, один человек погиб.