В Сочи 90-летний москвич прыгнул с банджи
Краснодарский край Анастасия Щеглова
В марте стало известно о том, что в парке приключений Скайпарке в горах Сочи совершил банджи-прыжок 90-летний мужчина
5 февраля Борису Грефову исполнилось 90 лет, после чего он приехал в Сочи, чтобы отметить это в Skypark AJ Hackett Sochi. Пенсионер прыгнул с высоты 207 метров. Таким образом он установил в парке новый возрастной рекорд.
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«Bungy 207 он покорил уже в восьмой раз», — уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе Скайпарка.
После прыжка мужчина прочитал собственные стихотворения, посвященные полетам над пропастью. До пенсии Грефов работал на высотных объектах.
Как писали Юга.ру, в январе 2019 года пенсионер из Сочи попал в Книгу рекордов России за 19 банджи-прыжков подряд с высоты 207 метров.