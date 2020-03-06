В Сочи 90-летний москвич прыгнул с банджи

Краснодарский край

Распечатать

В марте стало известно о том, что в парке приключений Скайпарке в горах Сочи совершил банджи-прыжок 90-летний мужчина

5 февраля Борису Грефову исполнилось 90 лет, после чего он приехал в Сочи, чтобы отметить это в  Skypark AJ Hackett Sochi. Пенсионер прыгнул с высоты 207 метров. Таким образом он установил в парке новый возрастной рекорд.

Смотрите также:

«Bungy 207 он покорил уже в восьмой раз», — уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе Скайпарка.

После прыжка мужчина прочитал собственные стихотворения, посвященные полетам над пропастью. До пенсии Грефов работал на высотных объектах.

Как писали Юга.ру, в январе 2019 года пенсионер из Сочи попал в Книгу рекордов России за 19 банджи-прыжков подряд с высоты 207 метров.

Пенсионеры Скайпарк Сочи Экстремальные виды спорта

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи 90-летний москвич прыгнул с банджи
Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 10 человек
В кабинетах полицейских из дела Голунова прошли обыски. Спустя девять месяцев после задержания журналиста
Ожидание и реальность. Что ответил кубанский минздрав на вопросы портала Юга.ру о коронавирусе
В Краснодаре улица Красная перед 8 марта встала в 10-балльной пробке
В Сочи леопард Олимпия в драке сломала зубы. Пришлось идти к врачу

Лента новостей

Реклама на портале