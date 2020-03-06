В Сочи 90-летний москвич прыгнул с банджи

В марте стало известно о том, что в парке приключений Скайпарке в горах Сочи совершил банджи-прыжок 90-летний мужчина

5 февраля Борису Грефову исполнилось 90 лет, после чего он приехал в Сочи, чтобы отметить это в Skypark AJ Hackett Sochi. Пенсионер прыгнул с высоты 207 метров. Таким образом он установил в парке новый возрастной рекорд.