В Сочи наказали водителя, который вышел из машины на скорости около 90 км/ч
В Сочи сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, который на скорости продемонстрировал трюк с выходом из автомобиля
В соцсетях распространилось видео, на котором по дороге курорта едет черная машина ВАЗ-2107. В какой-то момент у нее открылась дверь из которой водитель вышел на проезжую часть, держась за автомобиль. Через несколько секунд он вернулся внутрь и снова сел за руль.
Видео снимали из соседней машины, на приборной панели которой указана скорость 85 км/ч. В момент, когда автор видео перевел объектив со спидометра на дорогу, «Лада» обогнала его.
Старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев сообщил порталу Юга.ру, что водителя нашли и наказали. Против него составили два административных протокола в ГИБДД Адлерского района: за нарушение правил использования ремней безопасности и за управление транспортным средством без прав.
Ранее Юга.ру рассказывали, как в апреле 2018 года на Ставрополье парень танцевал на капоте движущейся легковушки.
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