В Сочи наказали водителя, который вышел из машины на скорости около 90 км/ч

Краснодарский край

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В Сочи сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, который на скорости продемонстрировал трюк с выходом из автомобиля

В соцсетях распространилось видео, на котором по дороге курорта едет черная машина ВАЗ-2107. В какой-то момент у нее открылась дверь из которой водитель вышел на проезжую часть, держась за автомобиль. Через несколько секунд он вернулся внутрь и снова сел за руль.

Видео снимали из соседней машины, на приборной панели которой указана скорость 85 км/ч. В момент, когда автор видео перевел объектив со спидометра на дорогу, «Лада» обогнала его.

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Старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев сообщил порталу Юга.ру, что водителя нашли и наказали. Против него составили два административных протокола в ГИБДД Адлерского района: за нарушение правил использования ремней безопасности и за управление транспортным средством без прав.

Ранее Юга.ру рассказывали, как в апреле 2018 года на Ставрополье парень танцевал на капоте движущейся легковушки.

Автомобили ГИБДД Сочи

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