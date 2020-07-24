В Сочи наказали водителя, который вышел из машины на скорости около 90 км/ч

В Сочи сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, который на скорости продемонстрировал трюк с выходом из автомобиля

В соцсетях распространилось видео, на котором по дороге курорта едет черная машина ВАЗ-2107. В какой-то момент у нее открылась дверь из которой водитель вышел на проезжую часть, держась за автомобиль. Через несколько секунд он вернулся внутрь и снова сел за руль.

Видео снимали из соседней машины, на приборной панели которой указана скорость 85 км/ч. В момент, когда автор видео перевел объектив со спидометра на дорогу, «Лада» обогнала его.