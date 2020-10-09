Под Анапой полицейские 10 километров гнались за нарушителем, а в конце открыли огонь по его машине

Под Анапой 8 октября водитель проигнорировал требование инспектора остановиться, после чего за ним устроили погоню

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александра Рунова, сотрудники ДПС преследовали машину около 10 км. Во время погони они несколько раз повторяли требование об остановке. Между тем мужчина увеличил скорость и начал создавать угрозу другим водителям.

8 октября примерно в 3:00 сотрудники ДПС заметили Nissan Qashqai, который двигался со стороны Анапы. Водитель иномарки нарушил правила дорожного движения, после чего полицейские потребовали у него остановиться. Мужчина проигнорировал их, тогда за ним началась погоня.

В результате инспекторы сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем открыли огонь по колесам и моторному отсеку. Автомобиль был остановлен.

Полицейские задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции. Им оказался 35-летний местный житель. На него составили административные протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона), ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение требования об остановке транспортного средства), ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования).

В результате инцидента никто не пострадал, добавили в ведомстве. Правонарушитель находится под арестом.

Как писали Юга.ру, в апреле краснодарские полицейские устроили погоню за 20-летним водителем чужого BMW. Во время нее парень устроил массовое ДТП.