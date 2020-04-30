В Краснодаре 20-летний водитель чужого BMW уходил от полицейской погони и устроил массовое ДТП
В Краснодаре 29 апреля автомобиль BMW уходил от полицейского преследования и попал в ДТП с двумя другими машинами
29 апреля очевидцы сообщили в полицию Краснодара, что на улице Гимназической автомобиль BMW грубо нарушил правила дорожного движения. Полицейским передали ориентировку на машину, чтобы задержать ее. Спустя некоторое время иномарку обнаружили на пересечении Северной и Передовой. Водитель проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться и попытался скрыться. Началась погоня.
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«В ходе преследования правонарушитель допустил ДТП на пересечении улиц Мачуги и Благоева, где проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с двумя автомобилями — Toyota и ВАЗ», — рассказал 30 апреля порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В аварии никто не пострадал, водителя BMW задержали. Им оказался 20-летний житель Майкопа, которого с начала года уже пять раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Коноваленко добавил, что атомобиль не принадлежит парню, а «был передан ему знакомым».
В отношении водителя составили семь протоколов:
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- за управление машиной, на которой установлено устройство для специальных световых и звуковых сигналов (на видеозаписи в телеграм-канале «Мутко против» видно, что это красно-синие мигалки на бампере, аналогичные сигналам спецмашин). За это нарушителю грозит лишение прав на срок от года до полутора лет;
- за тонированные передние стекла. Предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей;
- за управление машиной с заведомо подложными регистрационными знаками. Предусмотрено лишение прав от полугода до года;
- за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. Нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права вождения от четырех до шести месяцев;
- за движение по встречной полосе. Предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев;
- за неостановку машины по требованию полицейского — штраф от 500 до 800 рублей;
- за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности. В этом случае грозит штраф до 30 тыс. рублей.