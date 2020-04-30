В Краснодаре 20-летний водитель чужого BMW уходил от полицейской погони и устроил массовое ДТП

В Краснодаре 29 апреля автомобиль BMW уходил от полицейского преследования и попал в ДТП с двумя другими машинами

29 апреля очевидцы сообщили в полицию Краснодара, что на улице Гимназической автомобиль BMW грубо нарушил правила дорожного движения. Полицейским передали ориентировку на машину, чтобы задержать ее. Спустя некоторое время иномарку обнаружили на пересечении Северной и Передовой. Водитель проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться и попытался скрыться. Началась погоня.

«В ходе преследования правонарушитель допустил ДТП на пересечении улиц Мачуги и Благоева, где проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с двумя автомобилями — Toyota и ВАЗ», — рассказал 30 апреля порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В аварии никто не пострадал, водителя BMW задержали. Им оказался 20-летний житель Майкопа, которого с начала года уже пять раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД . Коноваленко добавил, что атомобиль не принадлежит парню, а «был передан ему знакомым».

В отношении водителя составили семь протоколов: