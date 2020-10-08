В Краснодаре возбудили уголовное дело за разрушение дома архитектора Косякина
Полиция Краснодара возбудила уголовное дело по факту разрушения дома архитектора Косякина
Напомним, дом краснодарского архитектора Александра Косякина построили более 100 лет назад, он находится на улице Кондратенко, 13. Здание принадлежало московскому ООО «КорИнвест». Власти Краснодара с 2016 года пытались изъять дом у собственника, только в феврале 2020-го это удалось сделать через суд.
Дом находится в аварийном состоянии: в июле 2020 года стало известно, что его выставят на торги, а новый собственник должен будет вложить в реставрацию памятника не менее 26 млн рублей.
Депутат Госдумы Наталья Костенко 7 октября рассказала, что ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ (Нарушение требований сохранения и использования памятников, повлекших их уничтожение или причинение вреда в крупном размере). Санкция статьи предусматривает штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы до двух лет.
Костенко уточнила, что виновными могут признать должностных лиц компании-собственника «КорИнвест» или ее владельцев. Депутат обратилась с требованием о возбуждении уголовного дела почти два года назад, однако это произошло только 1 октября 2020 года.
Управление госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края оценило ущерб, нанесенный дому, в 1,5 млн рублей. Общий размер восстановительных работ превышает 25 млн рублей. Сейчас департамент имущественных отношений готовится к продаже здания с торгов.
«У нас есть собственники памятников, которые живут в других регионах и откровенно заявляют, что и сами не планируют реставрировать свое исторически ценное имущество, и не собираются продавать их людям, которые готовы вкладывать средства в их восстановление. С такой позицией памятников в состоянии дома Косякина у нас будет в центре города множество. Мы не сможем все их изымать и приискивать им собственника, когда на восстановление нужны уже десятки миллионов. Лучше работать в профилактическом ключе», — прокомментировала Костенко.
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