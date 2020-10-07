Газовики рассказали о подключении садовых товариществ в Краснодаре
В Краснодаре газовики ввели в эксплуатацию распределительный газопровод
7 октября специалисты АО «Газпром газораспределение Краснодар» запустили распределительный газопровод высокого и низкого давления. Это позволит обеспечить газом 9 садовых некоммерческих товариществ (СНТ), где проживают свыше 15 тыс. человек. Сейчас подключаются СНТ «Ивушка», находящееся на территории Динского района, и СНТ «Родник» в Краснодаре.
СНТ «Механизатор» планируется подключить в течение 1,5 месяцев. Уже начато строительство распределительной сети СНТ «Аэропорт». Завершение проекта запланировано на декабрь 2021-го.
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Газификация садовых товариществ в районе Ростовского шоссе ведется в несколько этапов. Сначала был построен подводящий газопровод высокого и низкого давления протяженностью 40 км и 4 газорегуляторных пункта. Последующие этапы предполагают завершение газификации всех товариществ.
«Сейчас наши специалисты подключают газовое оборудование к системе газоснабжения в домах жителей, а также проводят кампанию по заключению договоров на техническое обслуживание и поставку газа», — рассказал директор Филиала №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Рустам Кушу.
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