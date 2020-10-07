Газовики рассказали о подключении садовых товариществ в Краснодаре

В Краснодаре газовики ввели в эксплуатацию распределительный газопровод

7 октября специалисты АО «Газпром газораспределение Краснодар» запустили распределительный газопровод высокого и низкого давления. Это позволит обеспечить газом 9 садовых некоммерческих товариществ (СНТ), где проживают свыше 15 тыс. человек. Сейчас подключаются СНТ «Ивушка», находящееся на территории Динского района, и СНТ «Родник» в Краснодаре.

СНТ «Механизатор» планируется подключить в течение 1,5 месяцев. Уже начато строительство распределительной сети СНТ «Аэропорт». Завершение проекта запланировано на декабрь 2021-го.