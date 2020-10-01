Мэром Анапы избран Василий Швец

Заседание провел председатель местного парламента Леонид Красноруцкий, в работе участвовали представители правоохранительных органов и краевой администрации.

Первым вопросом было избрание главы города. Заместитель председателя конкурсной комиссии Валерий Королев сообщил, что было зарегистрировано три кандидата, но один из них снял свою кандидатуру. Одним из кандидатов был и.о. мэра Анапы Василий Швец.

«Приоритетом в своей работе считаю развитие курортной составляющей города. Все силы нашей команды будут направлены на то, чтобы Анапа становилась более привлекательной, более комфортной для своих жителей и гостей. Конечно, есть немало проблем в разных сферах. Но я уверен, что в следующие 5 лет будет много качественных изменений, и они будут видимыми и значимыми», — сказал Швец.