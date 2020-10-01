Мэром Анапы избран Василий Швец
1 октября состоялась вторая сессия Совета города-курорта Анапа четвертого созыва
Заседание провел председатель местного парламента Леонид Красноруцкий, в работе участвовали представители правоохранительных органов и краевой администрации.
Первым вопросом было избрание главы города. Заместитель председателя конкурсной комиссии Валерий Королев сообщил, что было зарегистрировано три кандидата, но один из них снял свою кандидатуру. Одним из кандидатов был и.о. мэра Анапы Василий Швец.
«Приоритетом в своей работе считаю развитие курортной составляющей города. Все силы нашей команды будут направлены на то, чтобы Анапа становилась более привлекательной, более комфортной для своих жителей и гостей. Конечно, есть немало проблем в разных сферах. Но я уверен, что в следующие 5 лет будет много качественных изменений, и они будут видимыми и значимыми», — сказал Швец.
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Второй кандидат на пост главы Анапы Александр Колесников, руководитель сельхозпредприятия «Новая земля», сообщил, что считает не менее важным и развитие сельского хозяйства. Он заявил, что знает, как улучшить эту отрасль.
Процедура голосования была тайной. Председатель счётной комиссии Андрей Дубошин объявил, что решением депутатского корпуса главой Анапы единогласно избран Василий Швец.
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«Для меня эта должность — большая ответственность. Планов много, и очень важно, чтобы следующие 5 лет мы вместе с вами в таком же сплоченном формате, плечом к плечу, работали на благо города», — сказал Швец.
Также он сообщил, что на следующей неделе представит на утверждение депутатскому корпусу кандидатуры своих заместителей.
С октября 2017 года должность главы Анапы занимал Юрий Поляков. Как сообщали Юга.ру, в конце июля 2020 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил город-курорт и раскритиковал ситуацию с застройкой дюн, после чего Поляков решил уйти в отставку. 7 августа исполняющим обязанности мэра Анапы был назначен Швец.
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