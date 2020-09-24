Шалфей, казак и коза. На «здании с часами» в Краснодаре появился баннер с комиксом местного художника

На фасаде здания напротив администрации Краснодара 24 сентября повесили новый баннер, посвященный Дню города

Напомним, в 2020 году большинство мероприятий в честь 227-летия Краснодара пройдут онлайн: из-за коронавируса власти отказались от традиционного празднования Дня города. 24 сентября руководитель департамента информационной политики администрации Краснодара Антон Смертин рассказал в своем телеграм-канале, что к годовщине образования города подготовили два поздравительных баннера — «один молодежный на стыке "виртуального" и реального миров, а второй официальный, в традиционной стилистике».

Смертин добавил, что он вместе с главным архитектором Краснодара Натальей Машталир и главредом «Краснодарских известий» Владимиром Вербицким предложили местному художнику Алексею Рыженко нарисовать молодежный баннер. Он согласился и сделал скетч с 12 окнами, в каждом из которых — сцена городской жизни. Так, на подоконнике левого верхнего окна нарисован шалфей, а внутри комнаты — дерево-бонсай, какие можно увидеть в парке «Краснодар». В других окнах можно узнать футбольных фанатов «Краснодара» и «Кубани», а также семью, которая переехала в Краснодар. На самом нижнем этаже в левом окне читают книгу девушка и парень, похожие на героев «Операции „Ы" и других приключений Шурика», а из правого окна выглядывает казак.