Шалфей, казак и коза. На «здании с часами» в Краснодаре появился баннер с комиксом местного художника
На фасаде здания напротив администрации Краснодара 24 сентября повесили новый баннер, посвященный Дню города
Напомним, в 2020 году большинство мероприятий в честь 227-летия Краснодара пройдут онлайн: из-за коронавируса власти отказались от традиционного празднования Дня города.
24 сентября руководитель департамента информационной политики администрации Краснодара Антон Смертин рассказал в своем телеграм-канале, что к годовщине образования города подготовили два поздравительных баннера — «один молодежный на стыке "виртуального" и реального миров, а второй официальный, в традиционной стилистике».
Смертин добавил, что он вместе с главным архитектором Краснодара Натальей Машталир и главредом «Краснодарских известий» Владимиром Вербицким предложили местному художнику Алексею Рыженко нарисовать молодежный баннер. Он согласился и сделал скетч с 12 окнами, в каждом из которых — сцена городской жизни.
Так, на подоконнике левого верхнего окна нарисован шалфей, а внутри комнаты — дерево-бонсай, какие можно увидеть в парке «Краснодар». В других окнах можно узнать футбольных фанатов «Краснодара» и «Кубани», а также семью, которая переехала в Краснодар. На самом нижнем этаже в левом окне читают книгу девушка и парень, похожие на героев «Операции „Ы" и других приключений Шурика», а из правого окна выглядывает казак.
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По словам Антона Смертина, баннер был сделан не за бюджетные деньги. Его уже повесили на «здание с часами».
«Баннер, увы, временный, провисит он до вечера пятницы. А все официальные мероприятия пройдут под официальным баннером», — уточнил глава департамента информационной политики.
Алексей Рыженко рассказал порталу Юга.ру, что работать над изображением он начал 16 сентября, а через пять дней, к воскресенью все было готово. Всего художник проработал около 20 сюжетов, из них в итоге отобрали 12.
«Этот дом — собирательный образ жителей города, своеобразный срез Краснодара», — заключил Рыженко.
В прошлом году Юга.ру писали, что в преддверии Дня города баннер на здании напротив администрации Краснодара также заменили на праздничный. На нем изобразили Шуховскую башню, памятник Авроре и Мост поцелуев.