В Краснодаре большинство событий в честь Дня города пройдут онлайн

Празднование 227-й годовщины основания Краснодара будет проходить 26 и 27 сентября в основном в онлайн-формате

В пресс-службе администрации Краснодара 22 сентября сообщили, что День города в этом году пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора, связанных с распространением коронавируса. Напомним, на Кубани до 2 октября введен режим повышенной готовности.

Праздничные мероприятия в честь годовщины образования Краснодара подготовили управление культуры, управление по делам молодежи и отдел зарубежных связей и протокола.

26 сентября в 10:00 на Главной городской площади начнется церемония поднятия флага Краснодара. С 18:00 до 21:00 можно можно будет посмотреть концерт-фильм, посвященный дню образованию города на светодиодных экранах в разных точках города:

сквер «Фестивальный» — улица Атарбекова, 51;

Платановый бульвар — проспект Чекистов, 22;

аллея «Сердце Губернского» — улица Героя Яцкова, 9;

сквер «Молодежный» — улица Сормовская, 12/5.

Также выступление будет доступно в режиме онлайн на сайте kultkrd.ru.