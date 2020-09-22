В Краснодаре большинство событий в честь Дня города пройдут онлайн

Краснодарский край

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Празднование 227-й годовщины основания Краснодара будет проходить 26 и 27 сентября в основном в онлайн-формате

В пресс-службе администрации Краснодара 22 сентября сообщили, что День города в этом году пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора, связанных с распространением коронавируса. Напомним, на Кубани до 2 октября введен режим повышенной готовности.

Смотрите фоторепортаж:

Праздничные мероприятия в честь годовщины образования Краснодара подготовили управление культуры, управление по делам молодежи и отдел зарубежных связей и протокола.

26 сентября в 10:00 на Главной городской площади начнется церемония поднятия флага Краснодара. С 18:00 до 21:00 можно можно будет посмотреть концерт-фильм, посвященный дню образованию города на светодиодных экранах в разных точках города:

  • сквер «Фестивальный» — улица Атарбекова, 51;
  • Платановый бульвар — проспект Чекистов, 22;
  • аллея «Сердце Губернского» — улица Героя Яцкова, 9;
  • сквер «Молодежный» — улица Сормовская, 12/5.

Также выступление будет доступно в режиме онлайн на сайте kultkrd.ru.

На площадке перед отелем Marriott 26 и 27 сентября будет работать выставка работ фотоклуба «Исторические здания Краснодара» и лидеров фотоконкурса «Любимый город». Также в эти дни с 11:00 до 19:00 в Городском саду можно будет посетить экспозицию работ фотоконкурса «Я вижу тебя, Краснодар». 27 сентября с 18:00 до 21:00 покажут выступления творческих коллективов Краснодара и приглашенных коллективов Кубани в группе «Центр патриотического воспитания молодежи», а также в аккаунтах «Молодежного центра Краснодара» «ВКонтакте» и в инстаграме.

С полным расписанием событий, запланированных ко Дню города, можно ознакомиться на сайте городской администрации.

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