В Краснодаре большинство событий в честь Дня города пройдут онлайн
Празднование 227-й годовщины основания Краснодара будет проходить 26 и 27 сентября в основном в онлайн-формате
В пресс-службе администрации Краснодара 22 сентября сообщили, что День города в этом году пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора, связанных с распространением коронавируса. Напомним, на Кубани до 2 октября введен режим повышенной готовности.
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Праздничные мероприятия в честь годовщины образования Краснодара подготовили управление культуры, управление по делам молодежи и отдел зарубежных связей и протокола.
26 сентября в 10:00 на Главной городской площади начнется церемония поднятия флага Краснодара. С 18:00 до 21:00 можно можно будет посмотреть концерт-фильм, посвященный дню образованию города на светодиодных экранах в разных точках города:
- сквер «Фестивальный» — улица Атарбекова, 51;
- Платановый бульвар — проспект Чекистов, 22;
- аллея «Сердце Губернского» — улица Героя Яцкова, 9;
- сквер «Молодежный» — улица Сормовская, 12/5.
Также выступление будет доступно в режиме онлайн на сайте kultkrd.ru.
На площадке перед отелем Marriott 26 и 27 сентября будет работать выставка работ фотоклуба «Исторические здания Краснодара» и лидеров фотоконкурса «Любимый город». Также в эти дни с 11:00 до 19:00 в Городском саду можно будет посетить экспозицию работ фотоконкурса «Я вижу тебя, Краснодар». 27 сентября с 18:00 до 21:00 покажут выступления творческих коллективов Краснодара и приглашенных коллективов Кубани в группе «Центр патриотического воспитания молодежи», а также в аккаунтах «Молодежного центра Краснодара» «ВКонтакте» и в инстаграме.
С полным расписанием событий, запланированных ко Дню города, можно ознакомиться на сайте городской администрации.
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