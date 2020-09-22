Кубанский бизнес-форум «Дело за малым» решили не проводить в 2020 году
22 сентября стало известно, что форум «Дело за малым» в Краснодарском крае в 2020 году не состоится
«Дело за малым» проводят власти Краснодарского края, форум призван организовать диалог властей и представителей бизнеса для поиска совместных решений. В 2019 году, по данным организаторов, в мероприятии приняли участие 34 тыс. человек из 70 регионов. В качестве спикеров выступили бизнесмен и миллиардер Сергей Галицкий, блогер и урбанист Илья Варламов, космонавт Геннадий Падалка, американский предприниматель Илон Маск и другие.
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В 2020 году форум должен был пройти 16 и 17 октября, однако из-за коронавируса его решили перенести.
«Мы все знаем о сложной эпидемиологической ситуации в России и мире, поэтому все массовые деловые мероприятия проводятся в дистанционном формате. Мы приняли решение не проводить форум онлайн. "Дело за малым" состоится, как только позволят внешние обстоятельства», — прокомментировал вице-губернатор Кубани Игорь Галась.
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В департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства добавили, что перенос также связан с большим количеством заявок на участие. Предварительно, проведение мероприятия перенесли на 2021 год. Точные сроки станут известны до конца года, отметили 22 сентября в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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