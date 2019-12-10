В Чечне похитили и пытали инвалида, который снял ролик у резиденции Кадырова — «Новая газета»

«Новая газета» рассказала, как в Грозном похитили и пытали Ислама Нуханова, который снял и выложил в сеть ролик под названием «Как живут Кадыров и его соратники»

Видео появилось в сети 31 октября, Нуханов опубликовал его на своем канале в YouTube. На следующий день к нему приехали сотрудники полиции, обыскали дом и забрали мужчину, пишет издание. Из видео, снятого из салона машины, мало что понятно: пять минут машина медленно едет по дороге, снимая дома. Водитель не произносит ни слова.

Местные жители объяснили «Новой», что Нуханов проехал по зоне, в которой находится окруженная рекой Сунжей резиденция главы Чечни Рамзана Кадырова и несколько жилых кварталов с элитными частными домами — поселок Хажи Эвла в центре Грозного. Резиденция охраняется как стратегический объект, посторонним вход строго воспрещен. Но охраняется и прилегающие к ней кварталы — по периметру выставлены заградительные дорожные знаки, препятствия, шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты. «Не очень понятно, каким образом Ислам умудрился проехать по "чеченской Рублевке", но причина его задержания абсолютно ясна. Хоть и довольно беспомощно, он пытался своим роликом поднять тему коррупции и чудовищного социального расслоения в чеченском обществе», — пишет «Новая». На следующий день после его задержания, 2 ноября, отца мужчины Саламбека Нуханова вызвали в УМВД по Грозному, где он увидел сына. «Ислам был избит, рука перебинтована, одежда в пятнах крови, разодрана почти в клочья. Его так били, что погнулись замочки молний на олимпийке», — отмечает издание. Отцу заявили, что его сын — «плохой человек» и «сядет в тюрьму на 10 лет» за то, что «послал видеоролик и деньги террористу Тумсо» (проживающий за границей чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, открыто критикующий чеченские власти).