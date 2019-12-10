В Чечне похитили и пытали инвалида, который снял ролик у резиденции Кадырова — «Новая газета»
«Новая газета» рассказала, как в Грозном похитили и пытали Ислама Нуханова, который снял и выложил в сеть ролик под названием «Как живут Кадыров и его соратники»
Видео появилось в сети 31 октября, Нуханов опубликовал его на своем канале в YouTube. На следующий день к нему приехали сотрудники полиции, обыскали дом и забрали мужчину, пишет издание.
Из видео, снятого из салона машины, мало что понятно: пять минут машина медленно едет по дороге, снимая дома. Водитель не произносит ни слова.
Местные жители объяснили «Новой», что Нуханов проехал по зоне, в которой находится окруженная рекой Сунжей резиденция главы Чечни Рамзана Кадырова и несколько жилых кварталов с элитными частными домами — поселок Хажи Эвла в центре Грозного. Резиденция охраняется как стратегический объект, посторонним вход строго воспрещен. Но охраняется и прилегающие к ней кварталы — по периметру выставлены заградительные дорожные знаки, препятствия, шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты.
«Не очень понятно, каким образом Ислам умудрился проехать по "чеченской Рублевке", но причина его задержания абсолютно ясна. Хоть и довольно беспомощно, он пытался своим роликом поднять тему коррупции и чудовищного социального расслоения в чеченском обществе», — пишет «Новая».
На следующий день после его задержания, 2 ноября, отца мужчины Саламбека Нуханова вызвали в УМВД по Грозному, где он увидел сына.
«Ислам был избит, рука перебинтована, одежда в пятнах крови, разодрана почти в клочья. Его так били, что погнулись замочки молний на олимпийке», — отмечает издание.
Отцу заявили, что его сын — «плохой человек» и «сядет в тюрьму на 10 лет» за то, что «послал видеоролик и деньги террористу Тумсо» (проживающий за границей чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, открыто критикующий чеченские власти).
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27-летний Нуханов — инвалид по слуху и зрению, у него врожденная катаракта на оба глаза, одним он вообще не видит. Также у него врожденная аномалия височной кости, из-за чего он глухой на левое ухо. Большую часть жизни он прожил вне Чечни, в основном в Когалыме. Работал охранником в магазине, директором которого была его мать. Там же он женился на местной жительнице. В Грозный Нуханов приехал 1 марта и ждал квоты на операцию на глаз.
В итоге Нуханову предъявили обвинение по статьям 222 (Незаконный оборот оружия) и 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
27 ноября состоялся суд, на котором зачитали обвинение. Там говорилось, что 2 ноября его «вызвали на разговор» в УМВД Грозного, куда он пришел с двумя патронами в кармашке олимпийки, которые якобы нашел и хранил с 2013 года. Кроме того, в его машине, на которой он якобы приехал в отделение (по словам родственников, машину на ведомственную стоянку пригнали сами полицейские), нашли пистолет. При этом, согласно материалам дознания, Нуханова отпустили в день допроса, хотя его родные говорят, что он находится в УМВД по сих пор.
Приехавшая из Когалыма жена Нуханова наняла адвоката Марию Дубровину, после чего тот отказался от всех своих признательных показаний (он признал вину по совету своего предыдущего защитника). Она написала обращения о незаконном задержании мужа в Следственный комитет, прокуратуру, в администрацию главы Чечни.
«Поведение родных Нуханова совершенно не типично для сегодняшней Чечни. Ведь обычно чеченцы ничего не делают, чтобы помочь своим незаконно задержанным родственникам. Они молчат, никуда не жалуются, а когда устанавливают место незаконного содержания, просто носят своим задержанным передачи, в лучшем случае пытаются договориться, продать имущество и выкупить своих детей. Но большая часть верит обещаниям, что их детей "вот-вот отпустят на свободу", "дадут условный приговор" и проч. Тем самым именно родственники, по сути, обрубают своим близким все возможности защищаться», — пишет «Новая».
По словам жены Нуханова, после того, как она направила первую жалобу чеченскому прокурору, по указанному в ней номеру ей позвонил аноним, который посоветовал не приезжать в Грозный и угрожал ей. А когда она оставила детей с соседкой и улетела, в ее дом стали приходить с проверками комиссии. Даже когда она вернулась, в органы опеки продолжали поступать анонимные звонки, что она якобы бросила детей и уехала в Чечню.
Сейчас родственники ожидают следующего суда над задержанным Нухановым.
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