В Адыгее задержали одного из подозреваемых в похищении бизнесмена из Сочи

Адыгея, Кабардино-Балкария, Краснодарский край

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В Адыгее в конце августа задержали члена преступной группы, подозреваемого в причастности к похищению сочинского предпринимателя

По версии следствия, 36-летний житель Сочи помогал строить дом своему знакомому, который пользовался в городе авторитетом и слыл состоятельным человеком. 7 сентября 2018 года трое приезжих из ближнего зарубежья 32 и 33 лет договорились похитить бизнесмена, чтобы получить за него выкуп 60 млн рублей.

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Распределив между собой роли, злоумышленники сначала избили предпринимателя, а затем увезли его на машине, продолжая наносить ему удары и требуя денег. На следующий день похитители приехали к границе с Кабардино-Балкарией и остановились на КПП «Малка». Один из похитителей вышел из машины по требованию сотрудника полиции, а второй спал. В этот момент сочинцу удалось выскочить из машины и убежать. Следствие не уточнило, как именно похищенному удалось совершить побег.

Уголовное дело в отношении 33-летнего похитителя рассматривают в суде. Двоих других участников преступной группы объявили в федеральный розыск. 20 августа сотрудники полиции задержали в Адыгейске одного из фигурантов дела.

Обвиняемого заключили под стражу. Продолжается поиск третьего фигуранта, сообщили 31 агвуста в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Следком продолжает расследование уголовного дела о похищении сочинца, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (пп. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), а также угоне с применением насилия (пп. «а, в» ч. 2 ст. 166 УК РФ).

Ранее Юга.ру рассказывал о похожем случае, который также произошел в Сочи. В апреле пятеро мужчин похитили приезжего и вымогали у него 2 млн рублей.

Бизнес-сообщество Вымогательство Похищения людей Следственный комитет Сочи

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