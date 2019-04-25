Три жителя Кубани получили длительные сроки за похищение бизнесмена

Преступление было совершено в 2016 году. По данным следствия, четыре человека договорились похитить 45-летнего индивидуального предпринимателя, чтобы потребовать у него выкуп. Днем 30 декабря они заблокировали его машину на улице Краснодарской, избили его, распылили в лицо газовый баллончик, а один из мужчин ранил его ножом в бедро. После бизнесмена насильно усадили в автомобиль и увезли в дом в садоводческом товариществе «Металлист» Гулькевичского района.

«Удерживая потерпевшего в доме длительное время, они путем угроз заставили его написать расписки, согласно которым он должен был перечислить на счет подконтрольной преступникам фирмы деньги в общей сумме свыше 20 млн рублей. После этого обвиняемые отпустили мужчину, чтобы он выполнил их требования, однако потерпевший сообщил о произошедшем в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Одному из преступников удалось скрыться, он находится в розыске, остальных троих — Хасана Уматгериева, Ибрагима Уматгириева и Сурена Хачатуряна — задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по пп. «а, г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в особо крупном размере).

Уматгериевым назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, Хачатуряну — девять лет колонии строгого режима.