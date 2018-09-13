Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии

Участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова вечером 11 сентября доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии, предположительно, с отравлением

Об этом сообщила его девушка, участница группы Вероника Никульшина. По ее словам, Верзилов начал терять зрение и речь, а также не мог передвигаться. Никульшина рассказала, что ему стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось ее административное дело. Вечером вызвали скорую помощь, однако ему становилось все хуже и начались судороги. Никульшина предположила, что это может быть отравление.

Сейчас Верзилов находится в токсикореанимационном отделении в городской клинической больнице имени Бахрушиных в Сокольниках. Его мать сообщила, что 12 сентября ее не пустили к сыну. Врачи также не сказали ей предварительный диагноз. Состояние Верзилова оценивают как тяжелое, пишет «Медуза».

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в своем телеграм-канале подтвердил госпитализацию Верзилова.

«Нам правда нечего добавить пока к новости о госпитализации Петра Верзилова. Да, не очень хочется сразу делать какие-то выводы. Мало того, я очень не хотел бы, чтобы и вы делали поспешные выводы. Но все же надо знать, что Петя в больнице», — говорится в сообщении.