Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии
Участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова вечером 11 сентября доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии, предположительно, с отравлением
Об этом сообщила его девушка, участница группы Вероника Никульшина. По ее словам, Верзилов начал терять зрение и речь, а также не мог передвигаться. Никульшина рассказала, что ему стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось ее административное дело. Вечером вызвали скорую помощь, однако ему становилось все хуже и начались судороги. Никульшина предположила, что это может быть отравление.
Сейчас Верзилов находится в токсикореанимационном отделении в городской клинической больнице имени Бахрушиных в Сокольниках. Его мать сообщила, что 12 сентября ее не пустили к сыну. Врачи также не сказали ей предварительный диагноз. Состояние Верзилова оценивают как тяжелое, пишет «Медуза».
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в своем телеграм-канале подтвердил госпитализацию Верзилова.
«Нам правда нечего добавить пока к новости о госпитализации Петра Верзилова. Да, не очень хочется сразу делать какие-то выводы. Мало того, я очень не хотел бы, чтобы и вы делали поспешные выводы. Но все же надо знать, что Петя в больнице», — говорится в сообщении.
Петр Верзилов стал известен в конце 2000-х годов. Он был участником арт-группы «Война». В группе также состояла его жена Надежда Толоконникова. В 2012 году Толоконникову вместе с Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич осудили по делу о группе Pussy Riot. Во время процесса Верзилова называли продюсером группы.
В 2014 году Толоконникова и Алехина открыли издание «Медиазона». Верзилова назначили издателем. В феврале того же года участницы группы Pussy Riot рассказали, что в Сочи их избили нагайками казаки. Инцидент произошел возле Морпорта во время попытки исполнения песни, которую группа посвятила политзаключенным. Во время потасовки пострадали Толоконникова, Алехина и Верзилов.
В июле этого года во время финального матча Франция — Хорватия четыре участника группы Pussy Riot, среди которых был Верзилов и Никульшина, выбежали на поле на стадионе «Лужники». Активисты пояснили, что это было сделано в рамках акции «Милиционер вступает в игру». За этот инцидент они получили по 15 суток ареста.
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