На Кубани завели дело на чиновника, который обманывал инвалидов и использовал выделяемые им земли

В следственном комитете 21 августа рассказали об уголовном деле в отношении чиновника из Северского района

С ноября 2017 года мужчина занимал должность директора комитета земельных отношений Северского района. По данным следствия, в период с февраля 2019 года по февраль 2020 года чиновник похищал земельные участки, обманывая других людей. Мужчина знал, что инвалиды имеют первоочередное право на получение государственных земельных участков, поэтому от имени местных жителей, среди которых были инвалиды, и без их ведома подготавливал подложные документы на получение территории.

На основании предоставленных чиновником документов администрация Северского района без конкурсных процедур выделяла земельные участки. Госслужащий использовал земли, которые принадлежат не ему, и строил объекты капитального строительства. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, он имел возможность реализовывать третьим лицам земельные участки площадью более 60 тыс. кв. метров и стоимостью более 42,5 млн рублей.

На бывшего директора завели уголовное дело за мошенничество, также его подозревают в шести эпизодах приготовления к мошенничеству (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 30, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как писали Юга.ру, в начале 2020 года завели уголовное дело на еще одного чиновника. Как выяснило следствие, по его вине в Крыму детям-сиротам выдавали квартиры без отопления и газа.