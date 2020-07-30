В Адыгее завели дело на чиновника за хищение денег при реставрации Вечного огня

В конце июля стало известно о возбуждении уголовного дела на главу станицы Гиагинской и депутата из Адыгеи

Известно, что глава станицы Гиагинской Сергей Кондратенко заключил договор на проведение работ по благоустройству территории памятника «Вечный огонь». При этом чиновник заключил договор с одним из депутатов Совета народных депутатов Гиагинского района, который занимается предпринимательством.

В период с июля по август 2019 года они оформили три фиктивных акта приемки работ по валке деревьев и корчеванию пней, в которых были намеренно завышены объемы и стоимость работ.

«В действительности эти работы были выполнены ранее другими людьми, которым за это заплатили 30 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее 30 июля.

Таким образом, они похитили 780 тыс. рублей, выделенных на оплату работ. В отношении депутата и чиновника завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Расследование дела продолжается.

За последнюю неделю это второе уголовное дело в отношении чиновников в республике. 23 июля следком Адыгеи сообщил о возбуждении уголовного дела против одного из заместителей главы Майкопа по двум статьям. Он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями.