В Ростовской области похитили водителя такси
В следственном комитете 10 января рассказали о том, что в городе Гуково Ростовской области местные жители похитили таксиста
По версии следствия, 2 января 2020 года местные жители напали на водителя, переместили его в багаж машины и отвезли в Красносулинский район. Там они избили мужчину, а после скрылись с места происшествия.
Оперативники задержали подозреваемых, после чего их допросили следователи. Задержанные признали свою вину и рассказали о других своих преступлениях. В частности, они признались в разбойных нападениях на офисы организаций микрозаймов.
Против них возбудили уголовное дело по п. а, в, г, з ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека). Подозреваемых заключили под стражу.
Напомним, ранее в Краснодаре три местных жителя похитили знакомую, чтобы принудить ее жить вместе с одним из них. В конце ноября 2019 года краевой суд оставил в силе их приговор.
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