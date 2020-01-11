В Ростовской области похитили водителя такси

В следственном комитете 10 января рассказали о том, что в городе Гуково Ростовской области местные жители похитили таксиста

По версии следствия, 2 января 2020 года местные жители напали на водителя, переместили его в багаж машины и отвезли в Красносулинский район. Там они избили мужчину, а после скрылись с места происшествия.

Оперативники задержали подозреваемых, после чего их допросили следователи. Задержанные признали свою вину и рассказали о других своих преступлениях. В частности, они признались в разбойных нападениях на офисы организаций микрозаймов.

Против них возбудили уголовное дело по п. а, в, г, з ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека). Подозреваемых заключили под стражу.

Напомним, ранее в Краснодаре три местных жителя похитили знакомую, чтобы принудить ее жить вместе с одним из них. В конце ноября 2019 года краевой суд оставил в силе их приговор.