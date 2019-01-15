В Чечне будут судить парня за убийство таксистки

Следственные органы Чечни завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины

По версии следствия, 41-летняя женщина, которая работала водителем такси на своей машине ВАЗ-11183, подвезла 25-летнего местного жителя из Владикавказа в Грозный. Она жила в столице Северной Осетии и работала в частном таксопарке.

Парень напал на таксистку, чтобы угнать автомобиль, и несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм женщина скончалась. После этого преступник сбросил тело в реку Сунжу. Украв телефон и автомобиль погибшей, он скрылся с места происшествия.