В Чечне будут судить парня за убийство таксистки
Следственные органы Чечни завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины
По версии следствия, 41-летняя женщина, которая работала водителем такси на своей машине ВАЗ-11183, подвезла 25-летнего местного жителя из Владикавказа в Грозный. Она жила в столице Северной Осетии и работала в частном таксопарке.
Парень напал на таксистку, чтобы угнать автомобиль, и несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм женщина скончалась. После этого преступник сбросил тело в реку Сунжу. Украв телефон и автомобиль погибшей, он скрылся с места происшествия.
На следующий день подозреваемого задержали в Грозном на машине убитой. Тело женщины нашли в реке сотрудники спасательной службы.
В отношении парня возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 (Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное из корыстных побуждений). Установлено, что ранее подозреваемый дважды был судим за кражу и мошенничество.
Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Чеченской Республике.
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