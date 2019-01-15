В Чечне будут судить парня за убийство таксистки

Чечня

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Следственные органы Чечни завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины

По версии следствия, 41-летняя женщина, которая работала водителем такси на своей машине ВАЗ-11183, подвезла 25-летнего местного жителя из Владикавказа в Грозный. Она жила в столице Северной Осетии и работала в частном таксопарке.

Парень напал на таксистку, чтобы угнать автомобиль, и несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм женщина скончалась. После этого преступник сбросил тело в реку Сунжу. Украв телефон и автомобиль погибшей, он скрылся с места происшествия.

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На следующий день подозреваемого задержали в Грозном на машине убитой. Тело женщины нашли в реке сотрудники спасательной службы. 

В отношении парня возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 (Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное из корыстных побуждений). Установлено, что ранее подозреваемый дважды был судим за кражу и мошенничество.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Чеченской Республике.

Следственный комитет Суд Такси Убийство
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