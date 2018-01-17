В Каневском районе молодой человек напал с ножом на таксиста

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Каневском районе произошло нападение на водителя такси

В полицию обратился таксист. Он рассказал, что привез клиента в пункт назначения. Пассажир отказался оплатить поездку, несколько раз ударил водителя ножом, завладел автомобилем и скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Он ловил попутку, чтобы достать застрявшую в грязи машину такси. Местного жителя доставили в отделение, при досмотре 23-летнего задержанного изъяли нож. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, он находится под стражей.

Каневской район Такси
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