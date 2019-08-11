В Краснодар поезд сбил мужчину, сидящего на рельсах

На железнодорожной станции Витаминкомбинат вечером 10 августа мужчина попал под поезд

Машинист пассажирского поезда Адлер — Иркутск сообщил, что заметил мужчину, который сидел на рельсах, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Его личность пока не установлена.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.