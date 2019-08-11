В Краснодар поезд сбил мужчину, сидящего на рельсах
На железнодорожной станции Витаминкомбинат вечером 10 августа мужчина попал под поезд
Машинист пассажирского поезда Адлер — Иркутск сообщил, что заметил мужчину, который сидел на рельсах, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Его личность пока не установлена.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.
Как писали Юга.ру, в июле пассажирский поезд сбил машину на ж/д переезде в Адыгее, погиб 67-летний водитель из Краснодара.
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