В Краснодаре электричка насмерть сбила мужчину

По предварительным данным, он пытался перейти железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист поезда подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

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