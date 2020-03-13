В Краснодаре электричка насмерть сбила мужчину

Краснодарский край

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В районе Витаминкомбината в Краснодаре 13 марта мужчина погиб, попав под электричку

Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Витаминный — парк Компрессорный. Мужчину сбила электричка Краснодар — Староминская.

По предварительным данным, он пытался перейти железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист поезда подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Личность погибшего устанавливается, по факту ЧП проводится проверка, сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД на транспорте.

Как писали Юга.ру, 1 марта в Краснодаре поезд насмерть сбил девушку, которая переходила пути в наушниках.

Железная дорога Краснодар Происшествия

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