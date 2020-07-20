«Местная власть не сработала». Кондратьев посетил Анапу и остался недоволен ситуацией с самостроями

Губернатор Вениамин Кондратьев 20 июля провел рабочий день в Анапе и раскритиковал ситуацию с застройкой курорта

Во время визита в Анапу глава региона проинспектировал участки, где были зафиксированы нарушения при выдаче разрешений на строительство. Так, в Витязево по улице Скифской в 2015 году часть территории сдали в аренду для создания парка аттракционов, а 2018 году городской суд Анапы разрешил построить в дюнах спортбазу из шести объектов высотой не более трех этажей. Там, однако, возвели десять объектов, шесть из которых пятиэтажные, а остальные — четырехэтажные. В марте 2020 года местные власти подали иск в суд о признании построек самостроями и их последующем сносе.

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Кондратьев заявил мэру Анапы Юрию Полякову, что дюны являются визитной карточной курорта, а «вы дюны вытесняете бетоном и стеклом». По его словам, если бы представители мэрии обратились в суд раньше, строительство объекта осталось на уровне котлована. Также была раскритикована стройка гостиницы на Джеметинском проезде, которая должна была быть высотой в три этажа, но на объекте уже возводится четвертый этаж.

Как напомнили в пресс-службе администрации края, с мая 2019 года на Кубани действует закон о запрете капитального строительства в пятисотметровой прибрежной зоне. Однако пока в Анапе на протяжении четырех месяцев вносили изменения в правила землепользования, было выдано около десяти разрешений на строительство на таких территориях. «Я считаю, местная власть не сработала, потому что не нашла баланса и не заняла принципиальную позицию в соблюдении градостроительных норм», — заявил Кондратьев. Кондратьев.

По итогам объезда было решено создать в Анапе специальную комиссию, которая будет проверять подобные случаи, заниматься подготовкой исков в суд при строительстве капитальных объектов в дюнах. Возглавит комиссию вице-губернатор Василий Швец, в нее также войдут общественники и жители курорта. Комиссия должна приступить к работе с завтрашнего дня, 21 июля.

Как добавил вице-губернатор Андрей Алексеенко, в генплан Анапы планируется внести изменения, чтобы исправить ситуацию с самостроями, пока же в курортной зоне «целесообразно запретить выдачу разрешений на строительство без разработки застройщиком проекта планировки территории, от которой он не сможет отступать».

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Губернатор подытожил, что «Анапу важно сохранить как курорт», однако пока в городские власти плохо контролируют ситуацию с застройкой. В качестве положительного примера Кондратьев привел Краснодар, Геленджик и Сочи. По его словам, там «мы навели порядок».

Как писали Юга.ру, в 2014 году в Анапе начали незаконное строительство на береговой полосе в зоне песчаных дюн на Пионерском проспекте, которая ведется на береговой полосе в зоне песчаных дюн. Сообщалось, что рейдовая группа во главе с Анапским межрайонным прокурором Максимом Злобиным остановила стройку.