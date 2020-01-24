В Анапе начали снос самостроев на особо охраняемой природной территории
В анапском поселке Витязево 24 января начался снос незаконных многоэтажек
Четыре пятиэтажных самостроя находятся неподалеку от базы отдыха «Баргузин». Иск об их сносе подал департамента имущественных отношений Краснодарского края. Анапский горсуд признал постройки незаконными и, соответственно, подлежащими сносу.
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«Земельный участок, на котором расположены здания, был зарезервирован для государственных нужд в целях создания особо охраняемой природной территории "Анапская пересыпь". Деятельность, связанная с возведением жилых строений, здесь недопустима», — пояснили в пресс-службе мэрии Анапы.
Приставы возбудили исполнительное производство. Сейчас решение суда исполняется.
Напомним, масштабная кампания по сносу самостроев проводится в Сочи. В октябре власти Сочи выложили видео, в котором рассказывали об их опасности на фоне напряженной музыки. В октябре самострои сносили в городе и в Красной Поляне, в ноябре на курорте начали сносить 12 многоэтажек, признанных незаконными.
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