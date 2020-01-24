В Анапе начали снос самостроев на особо охраняемой природной территории

Краснодарский край

Распечатать

В анапском поселке Витязево 24 января начался снос незаконных многоэтажек

Четыре пятиэтажных самостроя находятся неподалеку от базы отдыха «Баргузин». Иск об их сносе подал департамента имущественных отношений Краснодарского края. Анапский горсуд признал постройки незаконными и, соответственно, подлежащими сносу.

Читайте также:

«Земельный участок, на котором расположены здания, был зарезервирован для государственных нужд в целях создания особо охраняемой природной территории "Анапская пересыпь". Деятельность, связанная с возведением жилых строений, здесь недопустима», — пояснили в пресс-службе мэрии Анапы.

Приставы возбудили исполнительное производство. Сейчас решение суда исполняется.

Напомним, масштабная кампания по сносу самостроев проводится в Сочи. В октябре власти Сочи выложили видео, в котором рассказывали об их опасности на фоне напряженной музыки. В октябре самострои сносили в городе и в Красной Поляне, в ноябре на курорте начали сносить 12 многоэтажек, признанных незаконными.

Анапа Самострой Строительство Экология

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Анапе начали снос самостроев на особо охраняемой природной территории
Жители Сочи в суде оспаривают создание поселка Сириус
На Новочеркасской ГРЭС произошла авария
В Адыгее сильный ветер оборвал линии электропередачи и обрушил штукатурку на многоэтажке
Гендиректора компании, отвечающей за работу Белореченского полигона ТКО, уволили. Активист считает, что проблему это не решит
Экс-главу департамента СМИ Кубани, осужденную за печать 130 тыс. несуществующих газет, амнистировали в честь 70-летия Победы

Лента новостей

Статьи

Живее всех живых. 15 памятников Ленину в Краснодаре

Статьи

На три буквы

Что означают МЖК, ЗИП, РИП и другие сокращения на карте Краснодара?

На Кубани в выходные прогнозируют сильный ветер и снег
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале