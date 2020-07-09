Кавказский заповедник снял ограничения на маршрутах и попросил туристов не мыть посуду в озерах

В начале июля Кавказский биосферный заповедник после отмены режима карантина открыл летние туристические маршруты

Напомним, в этом сезоне из-за карантина по коронавирусу открытие туристических маршрутов в Красной Поляне произошло позже обычного. С начала апреля заповедник был закрыт, а его сотрудники выгоняли туристов, которые собирались пережить пандемию в горах. Только в конце июня летние маршруты стали доступны для посещения.

Помимо ситуации с коронавирусом, на некоторых участках троп проход туристов был ограничен из-за обширных снежников. В их числе: походы «Урочище Медвежьи ворота — лагерь Холодный», «К Ачипсинским водопадам», «Через горы к Черному морю через приют Фишт». «Сейчас указанные ранее ограничения сняты, поход по маршрутам разрешен в соответствии с утвержденной ниткой маршрута», — сообщили 9 июля в пресс-службе Кавказского заповедника.

Кроме того, с 7 июля начал прием первых туристов маршрут № 12 «Урочище Имеретинка». В этом сезоне там оборудовали дополнительную туристическую стоянку, расположенную в 1 км пути от озер. В заповеднике напомнили, что стоянка и ночевка возле озер запрещена.

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