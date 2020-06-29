В горах Сочи исчезло озеро Малое

В последние несколько лет ученые отмечали резкое снижение уровня воды в этом водоеме. Однако сейчас вода из него практически полностью пропала — большую часть площади теперь занимает грязе-каменная масса.

Ученые связывают это с необычным процессом образования озера — оно появилось в результате систематически повторяющихся ударов лавин.

«В последние годы начался обратный процесс — обмеления водоема. Последней каплей стало схождение лавин прошедшей зимой и весной. Крупные снежные массы выбили воду из озера и способствовали формированию путей фильтрации талых вод по направлению к реке Уруштен», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.