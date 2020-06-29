В горах Сочи исчезло озеро Малое
В горах Сочи исчезло озеро Малое, расположенное на восточном склоне хребта Левая Псеашха
В последние несколько лет ученые отмечали резкое снижение уровня воды в этом водоеме. Однако сейчас вода из него практически полностью пропала — большую часть площади теперь занимает грязе-каменная масса.
Ученые связывают это с необычным процессом образования озера — оно появилось в результате систематически повторяющихся ударов лавин.
«В последние годы начался обратный процесс — обмеления водоема. Последней каплей стало схождение лавин прошедшей зимой и весной. Крупные снежные массы выбили воду из озера и способствовали формированию путей фильтрации талых вод по направлению к реке Уруштен», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.
Представитель пресс-службы обратила внимание, что в изменении облика озера виновата сама природа, остановить или повлиять на эти процессы человек не может. Сейчас зеркало озера практически исчезло.
«Проведение более полного обследования озера Малое, выявление нового маршрута фильтрации талых вод начнется в начале июля. На озеро отправится научная экспедиция, к нашим сотрудникам присоединятся специалисты-геологи», — заключили в заповеднике.
Как писали Юга.ру, в августе 2019 года в Кавказском заповеднике закрыли часть маршрута, где туристы мыли посуду в озерах и топтали растения.
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