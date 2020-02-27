На пляже в Сочи нашли труп медвежонка

В телеграм-канале «Телетайп Краснодар» опубликовали видео с пляжа «Ривьера», где на берегу моря среди коряг лежит труп медвежонка. По придавленной шерсти на его шее можно предположить, что раньше там был ошейник.

Старший научный сотрудник Кавказского заповедника, заслуженный эколог РФ, профессор Анатолий Кудактин в комментарии порталу Юга.ру сказал, что, скорее всего, медвежонок не дикий, а домашний, жил где-то на подворье. Возможно,он сбежал к реке, испугался и упал в воду.

«Животное обнаружено в устье реки Сочи. Если бы в районе рек Шахе или Мзымта — тогда можно было предполагать, что он из дикой природы», — резюмировал Кудактин.

Эколог отметил, что медведицы с медвежатами выходят из спячки не раньше апреля.

В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру сообщили, что пользователь территории пляжа «Ривьера», которая принадлежит муниципалитету, уже вывез труп медвежонка.