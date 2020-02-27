На пляже в Сочи нашли труп медвежонка

Краснодарский край

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В Сочи на пляже «Ривьера» 27 февраля обнаружили мертвого медвежонка

В телеграм-канале «Телетайп Краснодар» опубликовали видео с пляжа «Ривьера», где на берегу моря среди коряг лежит труп медвежонка. По придавленной шерсти на его шее можно предположить, что раньше там был ошейник.

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Старший научный сотрудник Кавказского заповедника, заслуженный эколог РФ, профессор Анатолий Кудактин в комментарии порталу Юга.ру сказал, что, скорее всего, медвежонок не дикий, а домашний, жил где-то на подворье. Возможно,он сбежал к реке, испугался и упал в воду.

«Животное обнаружено в устье реки Сочи. Если бы в районе рек Шахе или Мзымта — тогда можно было предполагать, что он из дикой природы», — резюмировал Кудактин.

Эколог отметил, что медведицы с медвежатами выходят из спячки не раньше апреля.

В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру сообщили, что пользователь территории пляжа «Ривьера», которая принадлежит муниципалитету, уже вывез труп медвежонка.

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Летом 2019 года в Сочинском нацпарке сообщили, что медведи стали чаще появляться в черте города. Специалисты связали это с увеличением популяции животных в горах близ курорта.

Юга.ру рассказывали, что в июле в Сочи медвежонок выскочил на дорогу и попытался обогнать машину.

Животные смерть Сочи Черное море

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