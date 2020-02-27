На пляже в Сочи нашли труп медвежонка
В Сочи на пляже «Ривьера» 27 февраля обнаружили мертвого медвежонка
В телеграм-канале «Телетайп Краснодар» опубликовали видео с пляжа «Ривьера», где на берегу моря среди коряг лежит труп медвежонка. По придавленной шерсти на его шее можно предположить, что раньше там был ошейник.
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Старший научный сотрудник Кавказского заповедника, заслуженный эколог РФ, профессор Анатолий Кудактин в комментарии порталу Юга.ру сказал, что, скорее всего, медвежонок не дикий, а домашний, жил где-то на подворье. Возможно,он сбежал к реке, испугался и упал в воду.
«Животное обнаружено в устье реки Сочи. Если бы в районе рек Шахе или Мзымта — тогда можно было предполагать, что он из дикой природы», — резюмировал Кудактин.
Эколог отметил, что медведицы с медвежатами выходят из спячки не раньше апреля.
В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру сообщили, что пользователь территории пляжа «Ривьера», которая принадлежит муниципалитету, уже вывез труп медвежонка.