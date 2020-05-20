В администрации Краснодара 20 мая объяснили, как будет работать новое кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской, и разъяснили схему движения транспорта

Напомним, 5 марта в мэрии Краснодара рассказали о плане реконструкции дороги на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской. В результате там сделали круговую двухполосную дорогу, заменили светофоры, а также ввели постоянный правый поворот с кольца. Сейчас на перекрестке завершают разметку, готовят к открытию дорожные знаки, проводят наладку светофоров.

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В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города рассказали, что перекресток переустроен по примеру Старокубанского кольца, а автомобили не будут пересекаться со встречными потоками.

«Новая схема движения уменьшит количество заторов и повысит безопасность дорожного движения. В результате через перекресток смогут проезжать в полтора раза больше машин , чем раньше», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Там отметили, что к такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики на основании расчетов в специальной программе моделирования транспортных потоков.

Движение по новой схеме запустят в ночь с 20 на 21 мая . В мэрии объяснили, как будут ездить автомобилисты на этом участке дороги.

Схема движения: Выезд с дублера улице Дзержинского:

поворот направо постоянный, без светофорного регулирования;

проезд прямо возможен с обеих полос, необходимо уступить дорогу транспорту, двигающемуся по улице Дзержинского;

поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением улицы Дзержинского;

разворот возможен с въездом на кольцо, при этом можно въехать внутрь кольца; Движение по улице Кореновской от улицы Светлой: поворот направо возможен под дополнительную секцию светофора;

проезд прямо возможен с въездом на кольцо и пересечением улицы Дзержинского;

поворот налево возможен с въездом внутрь кольца; Движение по улице Кореновской от улицы Лесопосадочной: во всех направлениях по кольцу Движение по улице Дзержинского от улицы Покрышкина: поворот направо возможен с выездом на кольцо;

прямое движение в направлении центра города осуществляется внутри кольца;

поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением улицы Дзержинского; Движение по улице Дзержинского от улицы Грибоедова: поворот направо постоянный, без светофорного регулирования;

прямое движение в направлении выезда из города осуществляется внутри кольца;

поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением улицы Дзержинского; Постоянный поворот направо без светофорного регулирования возможен: с дублера улицы Дзержинского на улицу Кореновскую;

с улицы Дзержинского от улицы Грибоедова на Кореновскую.