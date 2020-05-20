В Краснодаре ночью запустят движение по кольцу на улице Дзержинского. Как по нему ездить?
В администрации Краснодара 20 мая объяснили, как будет работать новое кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской, и разъяснили схему движения транспорта
Напомним, 5 марта в мэрии Краснодара рассказали о плане реконструкции дороги на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской. В результате там сделали круговую двухполосную дорогу, заменили светофоры, а также ввели постоянный правый поворот с кольца. Сейчас на перекрестке завершают разметку, готовят к открытию дорожные знаки, проводят наладку светофоров.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города рассказали, что перекресток переустроен по примеру Старокубанского кольца, а автомобили не будут пересекаться со встречными потоками.
«Новая схема движения уменьшит количество заторов и повысит безопасность дорожного движения. В результате через перекресток смогут проезжать в полтора раза больше машин, чем раньше», — сообщили в пресс-службе администрации города.
Там отметили, что к такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики на основании расчетов в специальной программе моделирования транспортных потоков.
Движение по новой схеме запустят в ночь с 20 на 21 мая. В мэрии объяснили, как будут ездить автомобилисты на этом участке дороги.
Схема движения:
Выезд с дублера улице Дзержинского:
- поворот направо постоянный, без светофорного регулирования;
- проезд прямо возможен с обеих полос, необходимо уступить дорогу транспорту, двигающемуся по улице Дзержинского;
- поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением улицы Дзержинского;
- разворот возможен с въездом на кольцо, при этом можно въехать внутрь кольца;
Движение по улице Кореновской от улицы Светлой:
- поворот направо возможен под дополнительную секцию светофора;
- проезд прямо возможен с въездом на кольцо и пересечением улицы Дзержинского;
- поворот налево возможен с въездом внутрь кольца;
Движение по улице Кореновской от улицы Лесопосадочной:
- во всех направлениях по кольцу
Движение по улице Дзержинского от улицы Покрышкина:
- поворот направо возможен с выездом на кольцо;
- прямое движение в направлении центра города осуществляется внутри кольца;
- поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением улицы Дзержинского;
Движение по улице Дзержинского от улицы Грибоедова:
- поворот направо постоянный, без светофорного регулирования;
- прямое движение в направлении выезда из города осуществляется внутри кольца;
- поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением улицы Дзержинского;
Постоянный поворот направо без светофорного регулирования возможен:
- с дублера улицы Дзержинского на улицу Кореновскую;
- с улицы Дзержинского от улицы Грибоедова на Кореновскую.
В департаменте транспорта отметили, что новая схема движения в первые дни может быть непривычной для водителей. Автомобилистов попросили быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, требования дорожной разметки и установленных знаков.