В Краснодаре ночью запустят движение по кольцу на улице Дзержинского. Как по нему ездить?

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 20 мая объяснили, как будет работать новое кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской, и разъяснили схему движения транспорта

Напомним, 5 марта в мэрии Краснодара рассказали о плане реконструкции дороги на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской. В результате там сделали круговую двухполосную дорогу, заменили светофоры, а также ввели постоянный правый поворот с кольца. Сейчас на перекрестке завершают разметку, готовят к открытию дорожные знаки, проводят наладку светофоров.

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В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города рассказали, что перекресток переустроен по примеру Старокубанского кольца, а автомобили не будут пересекаться со встречными потоками.

«Новая схема движения уменьшит количество заторов и повысит безопасность дорожного движения. В результате через перекресток смогут проезжать в полтора раза больше машин, чем раньше», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Там отметили, что к такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики на основании расчетов в специальной программе моделирования транспортных потоков.

Движение по новой схеме запустят в ночь с 20 на 21 мая. В мэрии объяснили, как будут ездить автомобилисты на этом участке дороги.

Схема движения:

Выезд с дублера улице Дзержинского:

  • поворот направо постоянный, без светофорного регулирования;
  • проезд прямо возможен с обеих полос, необходимо уступить дорогу транспорту, двигающемуся по улице Дзержинского;
  • поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением улицы Дзержинского;
  • разворот возможен с въездом на кольцо, при этом можно въехать внутрь кольца;

Движение по улице Кореновской от улицы Светлой:

  • поворот направо возможен под дополнительную секцию светофора;
  • проезд прямо возможен с въездом на кольцо и пересечением улицы Дзержинского;
  • поворот налево возможен с въездом внутрь кольца;

Движение по улице Кореновской от улицы Лесопосадочной:

  • во всех направлениях по кольцу

Движение по улице Дзержинского от улицы Покрышкина:

  • поворот направо возможен с выездом на кольцо;
  • прямое движение в направлении центра города осуществляется внутри кольца;
  • поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением улицы Дзержинского;

Движение по улице Дзержинского от улицы Грибоедова:

  • поворот направо постоянный, без светофорного регулирования;
  • прямое движение в направлении выезда из города осуществляется внутри кольца;
  • поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением улицы Дзержинского;

Постоянный поворот направо без светофорного регулирования возможен:

  • с дублера улицы Дзержинского на улицу Кореновскую;
  • с улицы Дзержинского от улицы Грибоедова на Кореновскую.

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В департаменте транспорта отметили, что новая схема движения в первые дни может быть непривычной для водителей. Автомобилистов попросили быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, требования дорожной разметки и установленных знаков.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

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