В Краснодаре начали ремонт территории около детсада на улице Речной

Краснодарский край

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В Краснодаре в середине мая стартовали работы по благоустройству территории около детского сада № 87, на пересечении улиц Южной и Речной

Здесь собираются заменить асфальт, оборудовать 19 парковочных мест и отремонтировать тротуары. Также на участке сделают новые тротуары, водоотводные лотки и дождеприемные колодцы.

«Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, мы ведем только неотложные работы. Здесь именно такие — это достаточно оживленный перекресток, сюда приезжают много родителей с детьми. Машины ставили как попало, территорию регулярно подтапливало. Сейчас мы делаем удобнее подход к детскому саду, ливнеотведение, нормальные парковочные места», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов во время утреннего объезда 15 мая.

Глава города отметил, что детский сад еще закрыт, но уже скоро в администрации ожидают получить «рекомендации по открытию детских дошкольных учреждений».

Ремонт на участке стартовал 12 мая, его ведут без ограничения движения транспорта. При обустройстве парковки сохранят растущие на этой территории деревья, заявили в пресс-службе администрации города. Благоустройство должны завершить 28 мая.

Как писали Юга.ру, в конце апреля стартовало обновление второй очереди Вишняковского сквера. А в начале мая в Краснодаре начали благоустраивать Дмитриевский сквер.

Благоустройство Краснодар Ремонт дорог

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