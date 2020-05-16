В Краснодаре перекроют проезд к хутору Копанскому

Проезд запретят по грунтовой дороге, так называемому Почтовому тракту. Он находится в плохом состоянии, сообщили 16 мая в мэрии города. Несмотря на это, дорогу активно использовали, так как она напрямую ведет к полигону ТКО около хутора Копанского.

«В результате дорога была разбита грузовыми машинами. Ее обочины, по сути, превратились в место стихийной свалки мусора. Недобросовестные предприниматели и водители грузовиков не довозили отходы до полигона в районе Копанского, сбрасывали мусор на обочины, а то и прямо на дорогу», — рассказал 16 мая замглавы Краснодара Артем Доронин.

Напомним, полигон ТКО в хуторе Копанском — лицензированное место, куда привозит отходы «Мусороуборочна компания». Организация обслуживает зону Краснодара и Динского района. Заместитель гендиректора компании Максим Онищенко отмечал, что при полигоне есть сортировочная линия, мощностей которой не хватает для того количества мусора, которое туда везется.