В Краснодаре перекроют проезд к хутору Копанскому
16 мая в мэрии Краснодара рассказали об изменении схемы проезда к хутору Копанскому
Проезд запретят по грунтовой дороге, так называемому Почтовому тракту. Он находится в плохом состоянии, сообщили 16 мая в мэрии города. Несмотря на это, дорогу активно использовали, так как она напрямую ведет к полигону ТКО около хутора Копанского.
«В результате дорога была разбита грузовыми машинами. Ее обочины, по сути, превратились в место стихийной свалки мусора. Недобросовестные предприниматели и водители грузовиков не довозили отходы до полигона в районе Копанского, сбрасывали мусор на обочины, а то и прямо на дорогу», — рассказал 16 мая замглавы Краснодара Артем Доронин.
Напомним, полигон ТКО в хуторе Копанском — лицензированное место, куда привозит отходы «Мусороуборочна компания». Организация обслуживает зону Краснодара и Динского района. Заместитель гендиректора компании Максим Онищенко отмечал, что при полигоне есть сортировочная линия, мощностей которой не хватает для того количества мусора, которое туда везется.
Доронин отметил, что, чтобы остановить «дальнейшее захламление», дорогу полностью закроют по поручению главы города Евгения Первышова до завершения реконструкции. С 26 мая на ней появятся знаки «проезд запрещен» и ограничительные блоки.
В пресс-службе отметили, что проект ремонта дороги уже готов и прошел госэкспертизу. Однако точные сроки работы пока не опредили, так как для этого надо включить проект в действующие программы. Сейчас рассматривают такую возможность, заявили в городской администрации. Отметим, в сентябре 2019 года мэр города сообщал, что при подтверждении финансирования начать строительство можно будет в 2020 году. Работы должны занять два года, по новой трассе в таком случае можно будет проехать уже в 2021 году.
В случае ремонта дорога станет станет двухполосной асфальтобетонной магистралью. Ее открытие позволит разгрузить движение по Западному обходу, запустить напрямую мусоровозы, а также машины, которые будут ехать на новое городское кладбище около Копанского, заключили в мэрии.
Напомним, 15 мая в Краснодаре начали ремонт на улице Речной около детского сада.