В лесах Сочи заложили 5 тонн соли для животных

В солонцы Сочинского национального парка в марте и апреле заложили 5 тонн соли для животных

«В одну специальную кормушку для животных, как правило, закладывается 25 кг соли. Из-за большого объема работ, а также из-за того, что часть солонцов находится высоко в горах, где нет дорог, соль приходится нести пешком», — сообщил начальник отдела по охране животного мира Сочинского нацпарка Реваз Пруидзе.

На территории 16 лесничеств нацпарка в течение месяца оборудовали 200 солонцов. Соль необходима диким копытным животным для поддержания физиологического баланса.

Чаще всего к солонцам приходят косули, серны, олени, кабаны. Также соль любят медведи, волки, дикие лесные коты и голуби (их несколько раз фиксировала фотоловушка).

Напомним, в ноябре 2018 года в Кавказском заповеднике косулям, медведям и волкам на зиму оставили 10 тонн соли.

Как писали Юга.ру, сотрудники экологической службы курорта «Роза Хутор» весной подкармливают обитателей горных лесов и фотографируют их скрытыми камерами.