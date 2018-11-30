В Кавказском заповеднике косулям, медведям и волкам на зиму оставили 10 тонн соли
Госинспекторы разложили около 10 тонн соли в кормушки для обитателей Кавказского биосферного заповедника
Всего в Кавказском заповеднике около 65 солонцов, они расположены в местах наибольшего скопления животных. К кормушкам приходят в основном копытные животные, а также медведи и волки.
«Когда организм животных испытывает недостаток минеральных солей и других веществ, необходимых для их здоровья, тогда зверь идет к солонцу и восполняет его, поедая припасенную там соль», — объяснили в пресс-службе заповедника.
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Косули, которые живут в Хостинской тисо-самшитовой роще, зимой сбрасывают рога, а к середине или концу весны у самцов отрастают новые, поэтому они активно ищут соль. Зная эти особенности, госинспекторы перед зимним сезоном заполняют солонец брикетами соли.
В Хостинском отделе соль к солонцу доставили вручную, в Восточном, Южном и Северном отделах — на лошадях, а в особо отдаленные и труднодоступные места — на Джугу, Умпырь, Яртыгварту, Мастакан и Алоус — с помощью вертолета.
Специалисты прогнозируют, что 10 тонн добавки к корму животным хватит на зиму, а весной госинпекторы снова наполнят солонцы.
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