В Кавказском заповеднике косулям, медведям и волкам на зиму оставили 10 тонн соли

Госинспекторы разложили около 10 тонн соли в кормушки для обитателей Кавказского биосферного заповедника

Всего в Кавказском заповеднике около 65 солонцов, они расположены в местах наибольшего скопления животных. К кормушкам приходят в основном копытные животные, а также медведи и волки.

«Когда организм животных испытывает недостаток минеральных солей и других веществ, необходимых для их здоровья, тогда зверь идет к солонцу и восполняет его, поедая припасенную там соль», — объяснили в пресс-службе заповедника.