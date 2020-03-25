РФС проверит договорной характер матча ПФЛ между «Урожаем» и «Интером»
Российский футбольный союз и Профессиональная футбольная лига проведут проверку матча «Урожай» — «Интер» на предмет договорного характера игры
Встреча в рамках 19-го тура ПФЛ состоялась 13 марта в Краснодаре и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.
23 марта «Чемпионат» написал, что матч может носить договорной характер. Издание обратило внимание на игру футболистов, «странные голы», подозрительное количество ставок на одну из команд и резкое падение коэффициентов.
В тот же день стало известно, что РФС проводит проверку матча на предмет неспортивного характера. 24 марта о проверке сообщили в ПФЛ, передает ТАСС.
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Ситуацию уже прокомментировал гендиректор «Урожая» Станислав Лысенко. Он заявил, что статья на «Чемпионате» состоит из догадок и мнений автора, выхваченной из контекста событий околофутбольной информации и настойчивых намеков. При этом, по его словам, «достоверной информации для объективной оценки игры было более чем достаточно».
«Чтобы понять крупный результат и ход матча, стоило провести хотя бы поверхностный анализ зимней селекции "Урожая" и "Интера": краснодарцы усилились семью новичками, имевшими опыт выступления в ФНЛ и РПЛ, тогда как команда из Карачаево-Черкессии потеряла ряд ведущих игроков, в том числе и лучшего бомбардира клуба. Не лишне было обратить внимание на победные результаты контрольных игр в новом составе "Урожая", в том числе с лидерами других дивизионов, изучить материалы предыдущих двух игр между "Урожаем" и "Интером"», — сказал Лысенко.
Он добавил, что руководство «Урожая» готово к сотрудничеству с РФС в случае необходимости детально изучить ситуацию.
Как писали Юга.ру, в 2019 году гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко отстранили от футбольной деятельности на год за попытку простимулировать игроков новороссийского «Черноморца» на борьбу в матче с песчанокопской «Чайкой». По результатам матча, закончившегося победой «Чайки» со счетом 3:0, МВД возбудило уголовное дело — первое в России о договорном матче.