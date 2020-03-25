РФС проверит договорной характер матча ПФЛ между «Урожаем» и «Интером»

В тот же день стало известно , что РФС проводит проверку матча на предмет неспортивного характера. 24 марта о проверке сообщили в ПФЛ, передает ТАСС .

23 марта «Чемпионат» написал, что матч может носить договорной характер. Издание обратило внимание на игру футболистов, «странные голы», подозрительное количество ставок на одну из команд и резкое падение коэффициентов.

Ситуацию уже прокомментировал гендиректор «Урожая» Станислав Лысенко. Он заявил, что статья на «Чемпионате» состоит из догадок и мнений автора, выхваченной из контекста событий околофутбольной информации и настойчивых намеков. При этом, по его словам, «достоверной информации для объективной оценки игры было более чем достаточно».

«Чтобы понять крупный результат и ход матча, стоило провести хотя бы поверхностный анализ зимней селекции "Урожая" и "Интера": краснодарцы усилились семью новичками, имевшими опыт выступления в ФНЛ и РПЛ, тогда как команда из Карачаево-Черкессии потеряла ряд ведущих игроков, в том числе и лучшего бомбардира клуба. Не лишне было обратить внимание на победные результаты контрольных игр в новом составе "Урожая", в том числе с лидерами других дивизионов, изучить материалы предыдущих двух игр между "Урожаем" и "Интером"», — сказал Лысенко.

Он добавил, что руководство «Урожая» готово к сотрудничеству с РФС в случае необходимости детально изучить ситуацию.