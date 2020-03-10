В Краснодаре водитель без прав сдал назад после ДТП и спровоцировал еще два столкновения

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 10 марта из-за одного водителя столкнулись четыре машины

ДТП случилось в 12:15 на улице Орджоникидзе. 32-летний водитель Nissan ехал от Красной в сторону Коммунаров и при повороте не уступил дорогу машине Ford, которая двигалась по встречной полосе. После этого он включил заднюю скорость и ударил припаркованный около проезжей части Mercedes. Тот в свою очередь столкнулся с соседним автомобилем Acura. Видео места ДТП выложили в паблике «ЧП Краснодар» «ВКонтакте»

В результате происшествия никто не пострадал. Начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко сообщил порталу Юга.ру, что у виновника ДТП нет прав, а машина принадлежит его знакомому. Он добавил, что водитель не был пьян.

В отношении нарушителя вынесли постановление за то, что он не уступил дорогу, и составили протокол за управление без прав. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним, накануне в Сочи погибла женщина, машина которой вылетела за пределы дороги.

ДТП Краснодар

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