Житель Туапсинского района заявил о пытках в отделе полиции
Следственный комитет проводит проверку по заявлению жителя села Индюк Туапсинского района о пытках в полиции
Житель Индюка Евгений Бунин обратился за юридической помощью в «Комитет против пыток» 19 ноября. Он заявил, что сотрудник угрозыска отдела полиции на ул. Мира в Туапсе избивал его, заставляя сознаться в краже телефона.
Бунин рассказал, что 12 ноября его вызвали на беседу в указанный отдел, а в одном из кабинетов отдела угрозыска оперативный сотрудник надел на него наручники и стал требовать написать явку с повинной. По словам мужчины, от полицейского пахло алкоголем.
«Я сказал, что не причастен к этому. После этого полицейский стал наносить мне удары по голове», — рассказал Бунин правозащитникам.
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По его словам, полицейский угрожал, что избиение продолжится всю ночь, и, опасаясь за свое здоровье, он написал требуемое признание под диктовку другого сотрудника. После этого, отметил Бунин, его отвезли домой, причем по дороге он пил алкоголь вместе с избившим его полицейским.
На следующий день он вызвал скорую, его госпитализировали в Туапсинскую районную больницу № 1, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтеки и ушибы.
13 ноября сестра Бунина заявила о происшествии в Следственный комитет. После к нему в больницу прибыл судмедэксперт, сфотографировал и зафиксировал телесные повреждения.
По данным «Комитета против пыток», сейчас следственный отдел по городу Туапсе проводит проверку по заявлению о пытках в местном отделе полиции. Правозащитники также приступили к проведению общественного расследования.
В СКР по Краснодарскому краю подтвердили проведение проверки.
«Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю организована доследственная проверка по заявлению, поступившему 13 ноября от родственницы 43-летнего мужчины, по факту избиения последнего сотрудником уголовного розыска отдела полиции Туапсе. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, изложенных в заявлении. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве изданию «Свободным медиа».
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что после поступившей жалобы ведомство назначило проведение служебной проверки. Если вина полицейского подтвердится, он будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.
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