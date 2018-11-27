Житель Туапсинского района заявил о пытках в отделе полиции

Следственный комитет проводит проверку по заявлению жителя села Индюк Туапсинского района о пытках в полиции

Житель Индюка Евгений Бунин обратился за юридической помощью в «Комитет против пыток» 19 ноября. Он заявил, что сотрудник угрозыска отдела полиции на ул. Мира в Туапсе избивал его, заставляя сознаться в краже телефона.

Бунин рассказал, что 12 ноября его вызвали на беседу в указанный отдел, а в одном из кабинетов отдела угрозыска оперативный сотрудник надел на него наручники и стал требовать написать явку с повинной. По словам мужчины, от полицейского пахло алкоголем.

«Я сказал, что не причастен к этому. После этого полицейский стал наносить мне удары по голове», — рассказал Бунин правозащитникам.