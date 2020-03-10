Кубань направит из краевого бюджета 200 млн рублей на разработку проектов рекультивации свалок
Власти Краснодарского края намерены профинансировать разработку проекта рекультивации старых полигонов ТКО из бюджета региона
Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что на эти цели краевая администрация выделит 200 млн рублей.
«На подготовку проектно-сметной документации для ликвидации старых полигонов мы направляем 200 млн рублей. Это позволит нам решить вопросы, прежде всего, со старыми и проблемными свалками в регионе — в Белореченске, куда вывозили мусор еще во время подготовки к Олимпиаде, в Крымске, Анапе и Горячем Ключе», — рассказал Кондратьев «Интерфаксу».
Глава региона отметил, что сам процесс рекультивации затратный и по времени, и по деньгам. Поэтому край рассчитывает в 2021 году войти в федеральную программу «Чистая страна».
Он напомнил, что в рамках перехода региона на систему обращения с ТКО в крае предстоит реконструировать мусорные полигоны, также в планах — строительство перерабатывающих заводов.
Напомним, в 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем: начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке.
В начале декабря стало известно, что Кубань вошла в число регионов, проваливших мусорную реформу. Всего таких регионов восемь. Они не выполнили требование закона, и в 2020 году продолжают переход на новую систему.
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По данным краевой администрации, сейчас новая система обращения с ТКО действует практически в половине муниципалитетов края. Зоны разделены между пятью региональными операторами:
- Краснодарская зона (Краснодар и Динской район), ее обслуживает АО «Мусороуборочная компания. Отходы размещают на лицензированном полигоне в хуторе Копанском , а в районе старого полигона Динской действует мусороперегрузочная станция.
- В Новороссийске и Геленджике работает региональный оператор ООО «Мехуборка Юг». Мусор вывозится на лицензированный полигон в Новороссийске.
- Новокубанская зона (Армавир, Новокубанский, Гулькевичский, Курганинский, Кавказский, Успенский районы), отходы вывозит предприятие ООО «ЭкоЦентр».
- В Белореченском, Апшеронском, Туапсинском районах, городах Горячий Ключ и Сочи действует региональный оператор — АО «Крайжилкомресурс». Мусор вывозится на полигон ТКО под Белореченском. Напомним, из-за нарушений природоохранного законодательства в феврале суд приостанавливал деятельность полигона.
- Староминская зона (Каневской, Ленинградский, Староминский, Кущевский, Щербиновский и Ейский районы). ТКО будут вывозиться на три действующих лицензированных полигона.
Сейчас в крае работают 13 лицензированных полигонов, однако их мощности, как заявляли власти, недостаточно. Для решения проблемы определен перечь дополнительных полигонов, которые, в соответствии с федеральным законом, до 2023 года могут использоваться для размещения отходов без проведения процедуры лицензирования. В него вошли 29 объектов, перечень находится на согласовании в Минприроды РФ.
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