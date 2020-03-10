Кубань направит из краевого бюджета 200 млн рублей на разработку проектов рекультивации свалок

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что на эти цели краевая администрация выделит 200 млн рублей.

«На подготовку проектно-сметной документации для ликвидации старых полигонов мы направляем 200 млн рублей. Это позволит нам решить вопросы, прежде всего, со старыми и проблемными свалками в регионе — в Белореченске, куда вывозили мусор еще во время подготовки к Олимпиаде, в Крымске, Анапе и Горячем Ключе», — рассказал Кондратьев «Интерфаксу».

Глава региона отметил, что сам процесс рекультивации затратный и по времени, и по деньгам. Поэтому край рассчитывает в 2021 году войти в федеральную программу «Чистая страна».

Он напомнил, что в рамках перехода региона на систему обращения с ТКО в крае предстоит реконструировать мусорные полигоны, также в планах — строительство перерабатывающих заводов.