В последний день зимы на Кубани будет дождливо, а с наступлением весны потеплеет до 17 °С

Краснодарский край

Распечатать

Метеорологи представили прогноз погоды на 29 февраля — 1 и 2 марта в Краснодарском крае

По данным гидрометцентра Кубани, в последний день зимы по краю пройдут дожди, в южной части региона ожидаются сильные осадки, в горах — мокрый снег. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, в восточной части Кубани похолодает до -2…-4 °С. Днем термометры покажут 4-9 °С, местами до 11 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с.

В Краснодаре ночью 29 февраля без существенных осадков, а днем временами будет идти дождь. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. В темное время суток воздух остынет до 0-2 °С, днем будет 6-8 °С. Ветер 5-10 м/с, днем порывы 9-14 м/с.

На Черноморском побережье в субботу также прогнозируют дождь. Ночная температура — 2-7 °С, дневная — 6-11 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 14-19 м/с.

Читайте также:

В первый день весны на Кубани сохранится дождливая погода, в предгорьях и горах будет идти мокрый снег, в южной половине края ожидаются сильные осадки. 2 марта существенных осадков не ожидается. Ночные температуры 1 и 2 марта — +4…-1 °С, при прояснении местами похолодает до -5 °С. Днем воскресенья столбики термометров будут на отметках 4-9 °С, в понедельник — 7-12 °С, местами потеплеет до 15-17 °С. Ветер 4-9 м/с, порывы до 12 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре март начнется с пасмурной погоды, однако осадки прекратятся. В воскресенье и понедельник по ночам будет 3-4 °С, днем 1 марта воздух прогреется до 9 °С, а на следующий день — до 13 °С. Ветер — 2-4 м/с.

На Черноморском побережье 1 и 2 марта продолжат идти дожди. Температура воздуха Ночные температуры — 1-6 °С, днем будет 5-10 °С, по югу — до 12 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. На участке от Анапы до Туапсе 1 марта возможно усиление до 15-20 м/с, 2 марта ветер там немного ослабнет —до 12-17 м/с.

Смотрите фоторепортаж:

Напомним, в Краснодарском крае до конца суток 28 февраля будет действовать экстренное предупреждение по сильным дождям и подъему уровня воды в реках.

Как писали Юга.ру, синоптики обещали на Кубани аномально высокие температуры в конце последнего месяца зимы. Прогноз оправдался: например, 27 февраля в Краснодаре столбики термометров поднялись до 18 °С. По мнению экспертов, из-за аномально теплой зимы на Кубани может снизиться урожай яблок и косточковых.

Краснодар Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Очевидец рассказала подробности трагедии с пропавшими школьниками в Сочи
В последний день зимы на Кубани будет дождливо, а с наступлением весны потеплеет до 17 °С
Проблема с утилизацией мусора в России. Куда сообщать о нарушениях и на что чаще всего жалуются россияне?
Назначен новый министр ГО и ЧС Краснодарского края
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильных дождей
В годовщину смерти Немцова Путин наградил медалью сенатора Геремеева. Водитель его племянника считается организатором убийства политика

Лента новостей

Статьи

«Буду бить страпоном по микрофону, пока не пробью стены»

Певица Волуа об игре на вибраторе, клипе Линдеманна и песнях про гомосексуалов

Статьи

Вы познали краснодарские радости, если делали это

Самый позитивный счетчик

Статьи

Как раздельный сбор мусора экономит миллионы?

Курорт «Роза Хутор» делится опытом

Реклама на портале