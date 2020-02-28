В последний день зимы на Кубани будет дождливо, а с наступлением весны потеплеет до 17 °С

Метеорологи представили прогноз погоды на 29 февраля — 1 и 2 марта в Краснодарском крае

По данным гидрометцентра Кубани, в последний день зимы по краю пройдут дожди, в южной части региона ожидаются сильные осадки, в горах — мокрый снег. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, в восточной части Кубани похолодает до -2…-4 °С. Днем термометры покажут 4-9 °С, местами до 11 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с.

В Краснодаре ночью 29 февраля без существенных осадков, а днем временами будет идти дождь. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. В темное время суток воздух остынет до 0-2 °С, днем будет 6-8 °С. Ветер 5-10 м/с, днем порывы 9-14 м/с.