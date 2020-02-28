В последний день зимы на Кубани будет дождливо, а с наступлением весны потеплеет до 17 °С
Метеорологи представили прогноз погоды на 29 февраля — 1 и 2 марта в Краснодарском крае
По данным гидрометцентра Кубани, в последний день зимы по краю пройдут дожди, в южной части региона ожидаются сильные осадки, в горах — мокрый снег. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, в восточной части Кубани похолодает до -2…-4 °С. Днем термометры покажут 4-9 °С, местами до 11 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с.
В Краснодаре ночью 29 февраля без существенных осадков, а днем временами будет идти дождь. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. В темное время суток воздух остынет до 0-2 °С, днем будет 6-8 °С. Ветер 5-10 м/с, днем порывы 9-14 м/с.
На Черноморском побережье в субботу также прогнозируют дождь. Ночная температура — 2-7 °С, дневная — 6-11 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 14-19 м/с.
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В первый день весны на Кубани сохранится дождливая погода, в предгорьях и горах будет идти мокрый снег, в южной половине края ожидаются сильные осадки. 2 марта существенных осадков не ожидается. Ночные температуры 1 и 2 марта — +4…-1 °С, при прояснении местами похолодает до -5 °С. Днем воскресенья столбики термометров будут на отметках 4-9 °С, в понедельник — 7-12 °С, местами потеплеет до 15-17 °С. Ветер 4-9 м/с, порывы до 12 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре март начнется с пасмурной погоды, однако осадки прекратятся. В воскресенье и понедельник по ночам будет 3-4 °С, днем 1 марта воздух прогреется до 9 °С, а на следующий день — до 13 °С. Ветер — 2-4 м/с.
На Черноморском побережье 1 и 2 марта продолжат идти дожди. Температура воздуха Ночные температуры — 1-6 °С, днем будет 5-10 °С, по югу — до 12 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. На участке от Анапы до Туапсе 1 марта возможно усиление до 15-20 м/с, 2 марта ветер там немного ослабнет —до 12-17 м/с.
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Напомним, в Краснодарском крае до конца суток 28 февраля будет действовать экстренное предупреждение по сильным дождям и подъему уровня воды в реках.
Как писали Юга.ру, синоптики обещали на Кубани аномально высокие температуры в конце последнего месяца зимы. Прогноз оправдался: например, 27 февраля в Краснодаре столбики термометров поднялись до 18 °С. По мнению экспертов, из-за аномально теплой зимы на Кубани может снизиться урожай яблок и косточковых.
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