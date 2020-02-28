На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильных дождей

Краснодарский край

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МЧС предупредило жителей Краснодарского края о непогоде, которая продержится до конца суток 28 февраля

В Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Северском и Туапсинском районах, а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи ожидаются сильные осадки до конца суток 28 февраля.

Осадки могут вызвать чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с подъемом уровня воды в реках, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае в большинстве районов будет идти дождь, в горах — с мокрым снегом. Также возможна гроза, в отдельных районах — сильных дождь. Порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Дневная температура воздуха — 7-12 °С. На Черноморском побережье ветер усилится до 20 м/с, днем термометры покажут 8-13 °С.

Ранее Юга.ру сообщали, что в конце февраля на Кубани метеорологи предрекали аномальное потепление. Так, днем 27 февраля в Краснодаре воздух прогрелся до 18 °С.

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