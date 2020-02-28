На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильных дождей

МЧС предупредило жителей Краснодарского края о непогоде, которая продержится до конца суток 28 февраля

В Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Северском и Туапсинском районах, а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи ожидаются сильные осадки до конца суток 28 февраля.

Осадки могут вызвать чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с подъемом уровня воды в реках, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.