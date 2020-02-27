В Краснодаре к 2024 году планируют сделать качественными 85% дорог

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о планах по реконструкции и строительству дорог в городе

«Безусловно, нам нужно ремонтировать, расширять и строить дороги. Конечно, мы принимаем активное участие в проектировании новых дорог, новых участков — эти работы ведутся по 30 объектам — это те планы, которые мы разрабатываем вместе с жителями, смотрим наиболее сложные, наиболее узкие участки, которые возможны к реконструкции», — сказал мэр.

По словам Первышова, в 2016 году нормативным требованиям соответствовали 39% краснодарских дорог. С того времени в городе отремонтировали 222 км дорог, по итогам 2019 года количество качественных дорог достигло 59%. К концу 2020 года объем отремонтированных магистралей достигнет 300 км — расстояние от Краснодара до Ростова-на-Дону. А к 2024 власти города планируют довести показатель качественных дорог до 85%.

Эту тему он затронул, выступая с открытым отчетом перед горожанами 26 февраля.

В пример он привел участок улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков, который начнут реконструировать уже в этом году. Почти завершены работы по новому въезду в Юбилейный микрорайон, также в планах на этот год дорога на хутор Копанской — старый Почтовый тракт и улица Есенина в Музыкальном микрорайоне.

Одним из самых важных и сложных проектов Первышов назвал транспортный коридор от Володарского, Тихорецкой до трассы М4 «Дон», который свяжет центр города с поселками Лорис, Индустриальным, Знаменским и Новознаменским.

Также глава города напомнил о внедрении системы умных светофоров — сейчас они уже работают на трех участках. Всего планируется оборудовать такими светофорами 400 перекрестков.

Первышов отметил необходимость выделенных полос для развития общественного транспорта. Сейчас их в городе 20,7 км.

Главной задачей он назвал выполнение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года, и добавил, что город будет следовать и рекомендациям, которые дала Высшая школа экономики.