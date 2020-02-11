В Крыму осталась в живых один ветеран — участник Ялтинской конференции 1945 года. Власти забыли поздравить ее с годовщиной мероприятия

Ветеран Великой Отечественной войны Галина Романько 11 февраля рассказала, что местные чиновники не поздравили ее с 75-летней годовщиной Ялтинской конференции

Галине Романько 95 лет. Во времена Великой Отечественной она работала медсестрой на фронте, а в феврале 1945 года в санатории в Саках помогала встречать делегации, участвовавшие в Ялтинской конференции.

Ялтинская конференция — встреча лидеров СССР, Великобритании и США, которая проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце. На конференции страны — участницы антигитлеровской коалиции обсуждали вопросы установления послевоенного мирового порядка.

Как сообщило издание «Подъем», Галина Романько — единственный оставшийся в живых ветеран из Крыма, который присутствовал на этом событии. Пенсионерка рассказала, что раньше местные чиновники регулярно навещали ее и поздравляли с праздниками, но в последние годы о ней все забыли.

«Я осталась одна. Они думают, что уже, может, меня не существует. Только Путин меня поздравляет. Потому что у нас вместе день рождения — 7 октября», — поделилась Романько. Телеканал «360» добавил, что в Саках 75-летие Ялтинской конференции отметили митингом, на котором выступил мэр города.