В Адыгее бывший начальник колонии отправится в тюрьму за вятку и махинации
Теучежский районный суд Адыгеи вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии строгого режима № 1
По данным следствия, в 2018 году экс-начальник колонии получил взятку от предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на территории промышленной зоны колонии.
«Бизнесмен за общее покровительство передал начальнику колонии автомобиль "Нива" и набор мебели на общую сумму свыше 270 тыс. рублей. Кроме того, выявлены нарушения при приобретении оборудования для нужд колонии за счет средств предпринимателя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.
Мужчину признали виновным в получении взятки в крупном размере и превышении и злоупотреблении должностными полномочиями (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах власти сроком на 7 лет. Также с осужденного в пользу РФ взыскали сумму причиненного преступлениями ущерба.
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