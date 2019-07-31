В Адыгее двое полицейских предложили лесорубу покровительство за деньги

Адыгея

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В Адыгее двоих полицейских заподозрили в мошенничестве в отношении предпринимателя, который легально занимался лесозаготовкой

По данным пресс-службы МВД России по Адыгее, 43-летний и 50-летний полицейские предложили предпринимателю, законно осуществляющему порубку и перевозку лесоматериалов, помощь в беспрепятственном проезде и якобы уводе от возможной административной ответственности. Сотрудники УФСБ России по Адыгее задержали сотрудников МВД после получения ими 80 тыс. рублей.

Во время обысков в доме 50-летнего задержанного также нашли незаконно хранящееся оружие и патроны.

Следственный комитет республики возбудил против сотрудников отдела МВД России по Майкопскому району уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Против одного из них также возбудили дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение оружия, боеприпасов).

Если следствие докажет вину полицейских, их уволят из ОВД по дискредитирующим обстоятельствам, а их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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В Адыгее двое полицейских предложили лесорубу покровительство за деньги

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