В центре Краснодара на Новый год состоится большое театрализованное представление

Краснодарский край

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Мэрия Краснодара пригласила гостей и жителей кубанской столицы на Главную городскую площадь, где в новогоднюю ночь будут выступать артисты КМТО «Премьера»

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Театрализованное представление начнется 31 декабря в 22:30 и продолжится до 00:30 1 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Вести мероприятие будут режиссер Дворца искусств «Премьера» Жанна Пономарева и актер Молодежного театра Илья Сердюков.

В программе мероприятия запланировано выступление солистов и балета Музыкального шоу-театра «Премьера», народной артистки России Раисы Гончаровой, вокально-хореографического ансамбля «Родник». Также гостей праздника будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Ровно в полночь на площади запустят салют, после чего новогодний концерт продолжится.

В мэрии отметили, что обеспечивать безопасность граждан во время новогодних каникул на праздничных мероприятиях будут около 1 тыс. сотрудников полиции, более 400 казаков, порядка 400 работников частных охранных организаций и 200 народных дружинников.

Напомним, в Краснодаре с 27 декабря по 1 января ограничат движение и запретят парковаться на центральных улицах. Расписание праздничных мероприятий в Краснодаре, посвященных Новому году и Рождеству, стало известно 25 декабря. А 28 декабря мэрия города опубликовала расписание, по которому в новогоднюю ночь будут работать троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутки.

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