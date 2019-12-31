В центре Краснодара на Новый год состоится большое театрализованное представление

Мэрия Краснодара пригласила гостей и жителей кубанской столицы на Главную городскую площадь, где в новогоднюю ночь будут выступать артисты КМТО «Премьера»

Театрализованное представление начнется 31 декабря в 22:30 и продолжится до 00:30 1 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Вести мероприятие будут режиссер Дворца искусств «Премьера» Жанна Пономарева и актер Молодежного театра Илья Сердюков.

В программе мероприятия запланировано выступление солистов и балета Музыкального шоу-театра «Премьера», народной артистки России Раисы Гончаровой, вокально-хореографического ансамбля «Родник». Также гостей праздника будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Ровно в полночь на площади запустят салют, после чего новогодний концерт продолжится.

В мэрии отметили, что обеспечивать безопасность граждан во время новогодних каникул на праздничных мероприятиях будут около 1 тыс. сотрудников полиции, более 400 казаков, порядка 400 работников частных охранных организаций и 200 народных дружинников.