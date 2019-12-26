В центре Краснодара ограничат движение и запретят парковку во время новогодних праздников
В Краснодаре с 27 декабря по 1 января ограничат движение и запретят парковаться на центральных улицах из-за проведения новогодний мероприятий
На отдельных участках улиц закроют проез транспорта в связи с подготовкой и проведением новогодних мероприятий на Главной городской площади.
Движение транспорта ограничат:
- на улице Орджоникидзе от Красной до Красноармейской — 27 декабря с 6:00 до 16:00;
- на четной стороне улицы Красной от Длинной до Буденного с 15:00 30 декабря до 21:00 1 января;
- на четной стороне улицы Буденного (со стороны здания администрации Краснодара) от Красной до Красноармейской — с 21 декабря до 19 января;
- на улице Красной от Длинной до Калинина, на Буденного от Рашпилевской до Седина, на Красноармейской от Пашковской до Длинной, на Длинной от Рашпилевской до Коммунаров — с 6:00 31 декабря до 4:00 1 января;
- на Красноармейской от Пашковской до Длинной, на Длинной от Рашпилевской до Коммунаров — с 18:00 31 декабря до 4:00 1 января.
Для объезда участков, где перекроют проезд, установят соответствующие дорожные знаки, отметили в пресс-службе администрации города.
От припаркованных машин освободят следующие участки:
- улица Орджоникидзе от Красной до Красноармейской — 27 декабря с 06:00 до 16:00;
- четная сторона Красной от Длинной до Буденного, четная сторона Буденного (со стороны здания администрации Краснодара) от Красной до Красноармейской — с 15:00 30 декабря до 21:00 1 января;
- улица Красную от Длинной до Калинина, Буденного от Рашпилевской до Седина, Красноармейская от Длинной до Кузнечной — с 6:00 31 декабря до 4:00 1 января;
- улица Красноармейская от Пашковской до Длинной, Длинная от Рашпилевской до Коммунаров — с 18:00 31 декабря до 4:00 1 января.
Программу новогодних мероприятий в центре Краснодара можно посмотреть здесь. Все новогодние события Краснодара смотрите в подборке событий на Афише Юга.ру.
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