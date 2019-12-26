В центре Краснодара ограничат движение и запретят парковку во время новогодних праздников

Программу новогодних мероприятий в центре Краснодара можно посмотреть здесь . Все новогодние события Краснодара смотрите в подборке событий на Афише Юга.ру.

На отдельных участках улиц закроют проез транспорта в связи с подготовкой и проведением новогодних мероприятий на Главной городской площади.

В Краснодаре с 27 декабря по 1 января ограничат движение и запретят парковаться на центральных улицах из-за проведения новогодний мероприятий

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