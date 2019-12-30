Краснодарка рассказала, что получила травму головы после нападения на улице, а в больнице ее послали домой

В Краснодаре 24 декабря трое молодых людей напали на девушку и избили ее

Девушка достала телефон, чтобы позвонить в полицию, но злоумышленники выбили его из рук, после чего несколько раз ударили ее по лицу. В какой-то момент в потасовку вмешался прохожий, и тогда девушка сбежала.

Об инциденте рассказала сестра пострадавшей в паблике «ЧП Краснодар» 30 декабря. По ее словам, в 20:00 девушка шла по центральному району Краснодара. Во дворе на пересечении улиц Карасунской и Кирова к ней подошли два молодых человека и их спутница, от которых пахло алкоголем. Они начали приставать к девушке: сорвали с нее шапку и бросили на землю, после этого «парни начали смеяться».

Пока пострадавшая писала заявление в отделе полиции, ей стало плохо: «начались боли, рвота и потеря сознания». Потерпевшую отвезли в Зиповскую больницу, где сделали ряд анализов и зашили губу. На следующий день девушке стало хуже, и она поехала в краевую больницу. Там ей поставили диагноз «черепно-мозговая травма».

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодару порталу Юга.ру 30 декабря прокомментировали, что по факту случившегося в полиции проводится проверка.

«Ожидается заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которой будет вынесено решение», — сообщили в ведомстве.

Сестра пострадавшей также указала на то, что в Зиповской больнице ее родственнице не стали оформлять побои и, не показав результат МРТ, отправили домой.

Портал Юга.ру связался с министерством здравоохранения Краснодарского края, однако там не смогли дать оперативный комментарий о случившемся.